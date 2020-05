Minecraft Dungeons konnte bei Deinstallation komplette SSD plätten

Seit gestern ist das neue Spiel aus dem Minecraft-Universum verfügbar und der Action-Ableger des Blöcke-Hits mit dem Namen Minecraft Dungeons kommt auch bei Fans und Kritikern bestens weg. Doch es gibt auch Bugs und ein besonders schwerer betraf das Deinstallieren.

Update bereits verfügbar

Mojang

Es gibt diverse Gründe, warum man ein Spiel deinstalliert. So kann es sein, dass es einem nicht gefällt, man Platz auf dem jeweiligen Laufwerk schaffen möchte oder auch, weil man sich durch eine Entfernung und Neuinstallation die Behebung eines Problems verspricht. Im Fall von Minecraft Dungeons sollte man hier aber vorerst besonders vorsichtig agieren.Denn beim Deinstallieren von Minecraft Dungeons (in der Launcher-Ausgabe) kann es passieren, dass man alle Daten auf jener SSD, wo sich das Spiel befindet, verliert. In einem Bug-Report auf der Mojang-Seite wurde nämlich gewarnt, dass man das Spiel unter keinen Umständen über das Windows 10-interne Hinzufügen oder Entfernen eines Programms deinstallieren sollte.Konkret geht es um das Deinstallieren über den Minecraft Dungeons Launcher. Denn beim Entfernen wurde nicht der jeweilige Unterordner, sondern das Hauptverzeichnis gelöscht, im schlimmsten Fall also C:\ und das offenbar komplett.Das Problem wurde aber mittlerweile angesprochen. Um zu überprüfen, ob man eine sichere und bereits aktualisierte Version installiert hat, sollte man im Launcher auf Settings/About/Bootstrap gehen und dort checken, ob als Version 166 oder höher aufscheint. Ist das der Fall, dann sollte man auf der sicheren Seite sein. Wer aus welchen Gründen auch immer eine niedrigere Version hat, der sollte besonders vorsichtig sein und Minecraft Dungeons vorerst nicht entfernen.Für Panik besteht laut Tech Raptor aber kein Grund, wer sein Spiel automatisch mit Updates versorgt, wird davon wohl auch nichts mitbekommen haben. Betroffen war übrigens nur die Launcher-Version des Spiels, wer Minecraft Dungeons per Microsoft Store bezogen hat, der hat davon gar nichts mitbekommen.