Gamer Grandma: Guinness-Buch der Rekorde ehrt 90-jährige Streamerin

Hamako Mori, bei ihren rund 250.000 YouTube-Abonnenten vor allem als "Gamer Grandma" bekannt ist, hat nun eine Ehrung durch das Guinness-Buch der Rekorde erhalten. Sie ist mit ihren derzeit 90 Jahren die älteste Gaming-YouTuberin der Welt.

Rekord für Gamer Grandma: Älteste Gaming-YouTuberin ist 90 Jahre

Mit ihren Fans Geburtstag feiern

Die Japanerin Hamako Mori kann sich jetzt über eine ganz besondere Auszeichnung freuen: Sie ist die aktuell älteste Gaming-YouTuberin und hat dafür nun den Einzug in das Guinness-Buch der Rekorde geschafft ( via CNN ). Sie spielt dabei schon seit vielen Jahren. Ihre erste Konsole schaffte sie 1981 an. Damals wollte sie die "Cassette Vision", die sie sich nach Hause brachte, einfach einmal ausprobieren. "Es sah nach so viel Spaß aus, und ich dachte, es wäre nicht fair, wenn es nur Kinder spielen würden", erklärte sie ihre Beweggründe damals. Es folgten zahlreiche weitere Konsolenanschaffungen, etliche Spiele und diverse PC, um ihrem Hobby nachzugehen.Ungewöhnlich war ihr Hobby schon damals, denn sie war immerhin schon 51 Jahre alt, als sie die Gaming-Welt für sich entdeckte. Im Jahr 2015 schließlich starte sie dann ihren eigenen YouTube-Kanal. Einen passenden Namen hat sie sich damals auch gleich ausgesucht: " Gamer Grandma ". Seither hat sie etliche Videos veröffentlicht und ist dabei auch immer professioneller geworden. Das erste Video zeigt sie, wie sie sich selbst beim Spielen gefilmt hat. Mittlerweile hat sie eine feste Fanbase und über 250.000 Abonnenten bei YouTube.Nun hat sie für ihre Zocker-Leidenschaft eine große Auszeichnung bekommen, den einzigartigen Eintrag ins Guinessbuch der Rekorde als älteste Gaming-YouTuberin. Viele YouTuber in ihrem Alter gibt es freilich nicht.Derzeit spielt sie gern Dauntless, ihr großer Allzeit-Favorit ist zudem GTA. Sie verrät in ihren Videos aber auch schon einmal Privates und ließ ihre Fans im Februar an ihrem 90. Geburtstag teilhaben.