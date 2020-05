Massiver Hack auf EasyJet: Zugriff auf neun Millionen Kundendaten

Die britische Billig-Fluglinie EasyJet hat derzeit bereits massive Probleme, da die gesamte Flotte wegen der Coronavirus-Pandemie am Boden bleiben muss. Nun kommt auch noch ein massives sicherheitsrelevantes Problem dazu, denn EasyJet wurde gehackt.

E-Mails und einige Kreditkartendaten gestohlen

Zuerst hatten wir kein Glück und dann kam auch noch Pech dazu. Das ist derzeit das Motto bei EasyJet: Denn die populäre Fluglinie musste heute bekannt geben, dass man zum Opfer eines "hochgradig anspruchsvollen" Hackerangriffs geworden ist. Die Attacke konnte zwar gestoppt werden, der unautorisierte Zugriff war aber dennoch massiv.Die Folgen sind nämlich recht schwerwiegend: Laut EasyJet wurden die E-Mail-Adressen von neun Millionen Kunden entwendet, bei diesen Kunden kam es auch zu einem Zugriff auf die "Reise-Details". Bei rund 2200 Kunden kam es auch zu einem Zugriff auf die Kreditkartendaten. EasyJet teilte mit, dass Betroffene in den kommenden Tagen kontaktiert werden. Die Kunden, bei denen die Kreditkartendaten gestohlen worden sind, wurden bereits darüber in Kenntnis gesetzt.Es ist aber wohl allen Kunden zu empfehlen, möglichst schnell das Passwort zu ändern und ein neues sicheres zu wählen. Laut The Guardian sind auch keine Pass-Informationen betroffen, das ist wohl für EasyJet-Kunden eine gute Nachricht.EasyJet hat nicht mitgeteilt, wann sich der Angriff ereignet hat und wie lange er gedauert hat. Das Unternehmen wollte auch sonst keine Details nennen, warnte aber seine Kunden, dass diese in nächster Zeit besonders vorsichtig sein sollen, vor allem wenn sie verdächtige Mails bekommen. Denn die vermutlich größte Bedrohung werden in den nächsten Tagen Phishing-Versuche sein.EasyJet-CEO Johan Lundgren entschuldigte sich bei allen Kunden für den Vorfall, das Unternehmen versprach auch, die Sicherheitsmaßnahmen weiter zu verbessern.