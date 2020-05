IFA 2020 ganz anders: 3 Tage Event, ohne Einladung kein Einlass

Dass die IFA 2020 wegen der Corona-Krise nicht wie gewohnt als großer Event mit Publikumsverkehr stattfinden kann, war klar. Jetzt haben die Macher die Alternative vorgestellt: 3 Tage Event, nur geladene Gäste, breites Livestream-Angebot von Hersteller-Keynotes.

Die normalen Besucher müssen in diesem Jahr draußen bleiben

Große Keynote-Bühne, alles im Livestream

Im letzten Jahr zog die IFA rund 245.000 Besucher und 2000 Aussteller an. Von solchen Zahlen wird die IFA 2020 weit entfernt bleiben. Wie die Macher heute mitteilen, wird die Veranstaltung in diesem Jahr zwar auch ihre Tore in der Messehalle unter dem Berliner Funkturm öffnen, für normale Besucher gibt es dabei aber keinen Einlass. Unter der Überschrift "IFA 2020 Special Edition" steigt vom 3. bis 5. September vielmehr ein reiner Business-Event, bei dem auch Vertreter von Herstellern, Medien und dem Handel nur mit Einladung teilnehmen dürfen."Nach all den Veranstaltungsausfällen der vergangenen Monate, braucht unsere Branche dringend diese Plattform, um ihre Innovationen zu präsentieren. Die IFA bietet dafür nicht nur den besten Zeitpunkt, sondern auch noch effiziente Beteiligungsmöglichkeiten", ist sich Jens Heithecker, Executive Director der IFA Berlin, sicher. Auf einen Event vor Ort habe man auch in diesem Jahr nicht verzichten wollen, da es die "menschlich emotionale Verbindung" sei, die Veranstaltungen wie die IFA Berlin ausmachen würden.Zentraler Fokuspunkt der IFA 2020 wird so die Keynote-Bühne auf der Hersteller ihre Produk­te präsentieren können. Die Eröffnungs-An­spra­che wird dabei am 3. September 2020 von Cristiano Amon, Präsident von Qualcomm, ge­hal­ten, der von "5G, KI und anderen Spit­zen­tech­no­lo­gien" berichten will. Das weitere Pro­gramm wird zu einem späteren Zeitpunkt vor­ge­stellt werden, die Veranstaltungen sollen aber auf jeden Fall von "Streaming- und Chat­an­ge­bo­ten" begleitet werden.