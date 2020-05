Google Anzeigen-Business: USA plant Kartellverfahren im Sommer

Google steht ein Kartellverfahren in den USA bevor. Nach den aktuellen Ermittlungen will das Justizministerium der Vereinigten Staaten noch im Sommer ein entsprechendes Verfahren einleiten. Es geht um Googles Anzeigengeschäft.

Google verzögert das Verfahren

Noch ist nicht klar, was verlangt wird

Sean Kenney

Das berichtet jetzt die Nachrichtenagentur Reuters . Der Such- und Werberiese Google könnte demnach der erste der großen Technologie­unter­nehmen sein, bei dem es nach mehr als einem Jahr Sondierungen nun konkrete Maßnahmen geben wird. Ein Rechtsstreit gegen Google ist nun laut den Quellen, die Reuters zitiert, mehr als wahrscheinlich. Dies wäre die erste größere Kartellklage der USA gegen ein marktbeherrschendes Technologie­unter­nehmen seit den Ermittlungen gegen Microsoft durch die Clinton-Regierung in den 1990er Jahren. Das Justizministerium ermittelt zudem bereits gegen Amazon, Apple und Facebook, bisher kam es aber nicht zu einem Verfahren.Es geht dabei jetzt vorrangig um Googles Dominanz auf dem Markt der Online-Werbetechnologie, zudem wird weiter ermittelt in Sachen Wettbewerbsverzerrung bei den Suchmaschinen und beim Android-OS.Die kartellrechtlichen Ermittlungen gegen Google sollen aufgrund der Corona-Pandemie zwar verlangsamt, aber nicht gestoppt worden sein. In öffentlichen Kommentaren am Don­nerstag warf der General-Staatsanwalt Ken Paxton Google vor, die Untersuchung zu ver­zögern, indem es "lächerliche Anträge ein­reiche", um den Staat auszu­bremsen. Unter anderem wurde die Heraus­gabe von Doku­menten monate­lang verzögert.Das Ministerium und die Bundesstaaten müssten nun entscheiden, ob sie Google einen Vergleich anbieten und welche Maßnahmen ergriffen werden sollen, bevor es vor Gericht geht. Insider hatten bestätigt, dass es möglich wäre, dass Google Teile des digitalen Werbeimperiums aufteilen müsste, um die Marktmacht zu knacken.