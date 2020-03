Microsoft will wohl bald neue Office-Abos für private Nutzer vorstellen

Microsoft hat heute begonnen, Einladungen für eine Online-Veranstaltung an ausgesuchte Journalisten zu verschicken. Bei dem Event am 30. März wird es aber wohl nicht um neue Surface-Produkte gehen, wie man viel­leicht aufgrund des Timings vermuten würde.

Bekannte Apps in neuen Paketen

Vielmehr sollen nach Angaben von Microsoft-Spezialistin Mary-Jo Foley die sogenannten Microsoft 365 Life-Services im Mittelpunkt des Interesses stehen. Der Softwarekonzern will unter diesem Namen vermutlich eine neue Variante seiner Online-Abos rund um die diversen Office-Produkte und andere Dienste anbieten.In der Einladung spricht Microsoft nur davon, dass man der potenziellen Kundschaft zeigen wolle, wie man im Arbeits-, Familien- und privaten Lebensumfeld produktiver sein könne. Schon im Dezember waren erste entsprechende Hinweise aufgetaucht, laut denen die Redmonder eigentlich schon zur Entwicklerkonferenz BUILD 2019 darüber sprechen wollten.Später habe man sich dann aber für eine Verschiebung entschieden. Mit einiger Wahrscheinlichkeit wird das neue Angebot ohnehin keine großen Neuerungen mit sich bringen. Vermutlich will Microsoft wieder die bereits bekannten Office-Produkte und die dazugehörigen Online-Dienste in unterschiedlichen Varianten und einer Reihe von Preisstufen anbieten.Preislich dürfte sich dabei kaum etwas ändern, so dass Office 365 Home künftig unter einem anderen Namen weiterhin für rund 100 Euro und Office 365 Personal für rund 70 Euro vertrieben werden dürfte. Unter anderem will man künftig aber Dinge wie einen Passwort-Manager mitliefern, um so verstärkt ganz normale Durchschnitts-User anzusprechen.Denkbar ist laut Foley auch, dass Microsoft zusätzlich eine Art "Teams for Life" einführt. Diese spezielle Variante von Microsoft Teams soll angeblich für Endkunden angeboten werden, wobei noch offen ist, ob die Redmonder den Termin Ende März auch für dessen Präsentation nutzen wollen.