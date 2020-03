Coronavirus: Microsoft Build 2020 wird als Online-Event stattfinden

Nach unzähligen Messe-Absagen fällt nun auch die Microsoft Build 2020 dem Coronavirus zum Opfer. Die Mitte Mai stattfindende Ent­wick­ler­kon­fe­renz der Redmonder wird jedoch nicht gänzlich ausfallen, sondern als di­gi­tales Event per Livestream ins Internet verlegt.

Event-Durchführung per Livestreams wohl die beste Lösung

Es galt nur als eine Frage der Zeit, bis sich auch Microsoft dazu entscheidet, seine Build-Konferenz in diesem Jahr abzusagen, zu verschieben oder wie jetzt bestätigt online durch­zu­füh­ren. Detaillierte Informationen gab der Windows-Erfinder bisher noch nicht bekannt, ein genauer Zeitplan wird jedoch in den nächsten Wochen erwartet. Bisher informiert auf der offiziellen Webseite der Microsoft Build 2020 lediglich ein Hinweis über mögliche Ein­schrän­kun­gen und die Beobachtung so genannter "In-Person-Events" aufgrund des sich immer weiter verbreitenden Coronavirus (COVID-19).Gegenüber den Kollegen von The Verge äußerte sich Microsoft wie folgt: "Erst gestern kündigte US-Präsident Donald Trump ein 30-tägiges Einreiseverbot für Rei­sen­de aus Europa an, welches in der kommende Nacht auf Samstag greifen soll. Auch wenn die vom 19. bis 21. Mai geplante Microsoft Build 2020 außerhalb dieses Zeitraums liegt, ist von einer Verlängerung und vor allem Re­gions­aus­wei­tung des Einreiseverbots auszugehen. In­te­res­sier­ten Entwicklern aus Europa und somit auch aus Deutschland wäre es durch dieses wo­mög­lich verwehrt geblieben, an der Ent­wick­ler­kon­fe­renz teilzunehmen. Weitere Details fin­det man in unserem Coronavirus-Special