AnTuTu: Beliebte Benchmark-App wurde aus dem Play Store verbannt

Jeder, der Android-Smartphones unter die Haube schauen will , wird die Benchmark-Anwendung AnTuTu kennen. Denn damit ist es einfach, (s)ein Smartphone oder Tablet mit anderen zu vergleichen. Doch AnTuTu ist seit kurzem aus dem Play Store verschwunden.

Wiederholungstäter bei Verstößen gegen die Privatsphäre

AnTuTu

AnTuTu ist zwar beliebt und gilt als auch als beste Anwendung ihrer Art, dennoch finden interessierte Nutzer sie aktuell nicht mehr im Google Play Store. Wie Android Police berichtet, sind davon gleich drei Apps betroffen, nämlich AnTuTu 3DBench, AnTuTu Benchmark und AlTuTu Benchmark. Der genaue Zeitpunkt der Entfernung ist unklar, die Apps dürfte aber bereits Ende Februar verschwunden sein.Offiziell hat sich AnTuTu bisher nicht dazu geäußert, allerdings kann man stark davon ausgehen, dass das mit dem Besitzer der Benchmark-Institution zu tun hat. Denn AnTuTu gehärt zum chinesischen Unternehmen Cheetah Mobile.Cheetah Mobile ist allerdings ins Visier von Google geraten, denn der Play Store-Betreiber hat im vergangenen Monat alle Apps des chinesischen Anbieters wegen Verstößen gegen Privatsphäre-Richtlinien entfernt. Das ist wenig verwunderlich, denn Cheetah Mobile hat sich in den vergangenen Jahren einen extrem schlechten Ruf erworben. So kauft Cheetah u. a. immer wieder Apps auf und verwandelt diese zu Datenkraken, die massive gegen Privatsphäre-Richtlinien verstoßen.Cheetah Mobile ist bereits mehrfach in Privatsphäre-Konflikte mit Google geraten, hat es aber immer wieder geschafft, in den App-Store von Google zurückzukehren. Doch nun scheint dem Konzern aus Mountain View endgültig der Kragen geplatzt zu sein und das hat auch Auswirkungen auf AnTuTu.Die Apps kann man zwar nach wie vor als APK-Dateien von der AnTuTu-Webseite herunterladen, davor kann man aber nur warnen. Denn bereits zuvor wurden dubiose Apps von Cheetah Mobile aus dem Store entfernt und dann direkt über die Webseite angeboten - was aber potenziell noch gefährlicher ist, da man hier auf diverse Schutzmechanismen des Play Store verzichten muss. Angesichts des miserablen Rufs des Besitzers ist auch nicht davon auszugehen, dass AnTuTu jemals in den Play Store zurückkehrt.