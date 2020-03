Half-Life 3 confirmed? Valve bestätigt weitere Spiele der Reihe

In gut zwei Wochen erscheint das erste Half-Life-Spiel seit mehr als einem Jahrzehnt und auch wenn es "nur" ein VR-Titel ist, so ist die Vorfreude bei Fans der Reihe bereits riesig. Und Valve scheint offenbar wieder auf den Geschmack gekommen zu sein.

Neuanfang und nicht Ende

Valve

Die letzte Half-Life-Veröffentlichung ist zwölf Jahre her, Half-Life 2 ist sogar vor bereits 16 Jahren erschienen. Man kann also sagen, dass die Reihe mehr als ein Jahrzehnt lang komplett brach lag. Ab dem 23. März wird das schier Unmögliche aber zur Realität, denn an diesem Tag wird das Prequel Half-Life: Alyx veröffentlicht. Game Informer sprach aus diesem Grund mit Valve-Entwickler und -Designer Robin Walker. Dieser erläuterte unter anderem, warum Half-Life: Alyx ein ausschließlich per Virtual Reality erlebbares Spiel sein musste und wie man VR in neue spielerische Sphären heben will.Allerdings wird es viele geben, die trotz aller Innovationen, die Half-Life: Alyx sicherlich bieten wird, an einem VR-Spiel nicht interessiert sind oder dieses zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht spielen können, weil sie nicht die passende Hardware oder VR-Brille dazu haben.Doch Walker deutete ziemlich eindeutig an, dass Valve im Zuge von Half-Life: Alyx wieder auf den Geschmack dieses Kult-Universums gekommen ist. Walker wurde dabei direkt angesprochen, ob Valve nach wie vor an Half-Life 3 arbeitet, wie es sich viele Fans erhoffen. Dabei bestätigte er Half-Life 3 natürlich nicht, gab aber eindeutig zu verstehen, dass mehr kommen wird."Half-Life bedeutet uns viel, es war auch unglaublich bereichernd, uns wieder mit den Charakteren, dem Setting und den Mechaniken vertraut zu machen. Es gibt Half-Life: Alyx-Teammitglieder, die seit Half-Life 2 bei Valve sind und einige sogar seit dem originalen Half-Life. Es gibt aber auch Leute im Team, für die Half-Life: Alyx die erste Arbeit an dieser Serie darstellt. Und viele von ihnen hoffen sicherlich, dass es nicht das letzte Mal war. Wir sehen Half-Life: Alyx absolut als Rückkehr in diese Welt und nicht das Ende."