Half-Life: Alyx - So gut sieht das Gameplay des VR-Spiels aus

Viele Blicke auf das Gameplay

▼ Ganzen Artikel anzeigen ▼

In knapp drei Wochen erscheint ein Spiel, dessen Existenz bis vor kurzem noch undenkbar schien, da es sich um einen Half-Life-Titel handelt. Half-Life 3 (confirmed!) ist schließlich seit vielen Jahren ein Running Gag, kaum einer glaubte noch ernsthaft, jemals einen neuen Teil dieser Reihe erleben zu können.Doch bald ist es soweit, auch wenn es sich "nur" um ein VR-Spiel handelt. Doch das hat es durchaus in sich. Denn Half-Life: Alyx, das am 23. März natürlich Steam-exklusiv erscheint, ist kein "normales" Spiel der Reihe, sondern ein Virtual-Reality-Titel.Alyx soll dabei ein System-Seller sein, der neue VR-Standards setzt, und ersteres ist wohl bereits gelungen, denn auf Steam sind die passenden Headsets seit Wochen ausverkauft. Das Interesse ist natürlich riesig, jeder will wissen, wie sich der erste Titel der Reihe nach zwölf Jahren spielt.Bisher war das nicht besonders gut bekannt, da es nur einen Ankündigungstrailer gab. Doch vor kurzem hat Valve drei Clips veröffentlicht, die einen ausführlichen Blick auf das Gameplay gewähren. Wir haben diese zu einem erweiterten Video zusammengeschnitten, das sozusagen die volle Ladung Half-Life: Alyx bietet.Das resultierende gut zehn Minuten lange Video gibt einen ausgezeichneten Blick darauf, wie sich Alyx spielen, auch wenn die Spielszenen natürlich aus dem Zusammenhang gerissen sind. Dabei kann man die unterschiedlichen Arten der Fortbewegung sehen, einen Eindruck von den Rätseln bekommen und auch sehen, wie sich die Action und das Ballern anfühlen.Denn als VR-Titel spielen die Hände die vielleicht wichtigste Rolle, damit wird mit der Umwelt interagiert, aber natürlich auch gekämpft. Und auch wenn es für so etwas wie ein Fazit noch viel zu früh ist: Die nun gezeigten Gameplay-Szenen versprechen ein Spiel, das tatsächlich ein System Seller für Virtual Reality machen dürfte. Kurzum: Man darf gespannt sein.