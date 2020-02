Surface Duo könnte womöglich doch mit vernünftiger Kamera kommen

Microsoft hat im Herbst 2019 neue Geräte vorgestellt, dabei waren gleich zwei dabei, die mit einer Doppelschirm-Lösung ausgestattet sind. Das Surface Duo ist ein Android-Gerät, das als klassisches Smartphone gedacht ist. Und hierfür bedarf es auch einer guten "echten" Kamera.

Nur eine Frontkamera?

Eigentlich könnte man von einem Gerät, das in erster Linie als Mobiltelefon gedacht ist, erwarten, dass es auch eine vernünftige Rückseitenkamera mitbringt. Denn schließlich ist das heutzutage jenes Merkmal, in das die Hersteller viel Knowhow investieren, um sich von Konkurrenten zu unterscheiden.Entsprechend groß war die Verwunderung als Anfang Februar ein Surface Duo in freier Wildbahn gesichtet wurde, das allem Anschein nach nur eine einzige Frontkamera hatte. Beim Prototypen, den Microsoft im vergangenen Oktober gezeigt hat, war das alles noch komplett offen, denn dort gab es statt den eigentlichen Kameralinsen lediglich nur Löcher, die als Platzhalter dienten.Microsoft-Manager Panos Panay hat allerdings auch versprochen, dass man eine "Weltklasse-Kamera" bieten werde. Wie Windows Latest entdeckt hat, arbeitet Microsoft derzeit auch daran. Denn auf der Karriere-Seite des Unternehmens sucht man einen Camera Hardware Architect als Chefentwickler. Dieser soll die Verantwortung für eine Surface-Kamera übernehmen, die mit mehreren Sensoren arbeitet. Bewerber sollten unter anderem Erfahrung mit RGB, IR, 3D und Multi-Sensor-Kamerasystemen mitbringen.Die Information sollte allerdings mit Vorsicht genossen werden, denn womöglich ist im Fall des Surface Duo vor allem der Wunsch der Vater des Gedankens. Denn Windows Latest geht davon aus, dass das auch für das Surface Duo gilt, in der Ausschreibung findet sich dafür allerdings keinerlei Beleg. Microsoft sucht lediglich einen Kameraexperten für das Surface-Team, für welches Produkt ist indes völlig unklar.