Surface Duo ist nun auch per Video in freier Wildbahn zu sehen

Vor einigen Tagen tauchte ein Bild des Surface Duo in "freier Wildbahn" auf, ein aufmerksamer Beobachter hat das Android-Gerät mit zwei Bildschirmen im SkyTrain von Vancouver gesichtet. Nun hat dieser auch ein Video dieses Aufeinandertreffens veröffentlicht.

Heimlich gefilmt

Microsoft hat das Surface Duo im vergangenen Herbst enthüllt, das Gerät fällt durch sein innovatives Konzept auf, nämlich zwei (separate) Displays. Eigentlich sollte das Android-Smartphone erst im Herbst dieses Jahres veröffentlicht werden, laut letzten Informationen könnte das sogar schon etwas früher der Fall sein. Darauf deutet auch hin, dass das Surface Duo wohl immer mehr Microsoft-Mitarbeitern zum Testen mit nach Hause gegeben wird.Bisher durfte kein Journalist das Surface Duo in die Hand nehmen und ausprobieren, weshalb viele wissen wollen, wie sich das Gerät in der Praxis anfühlt. Darauf wird man wohl noch warten müssen, zumindest kann man aber jemandem bei der alltäglichen Nutzung zusehen. Denn einem Mann namens Israel Rodriguez ist es gelungen, jemanden (heimlich) bei der alltäglichen Nutzung des Surface Duo zu filmen (via TNW ).Die angepasste Android-Version wechselt automatisch und je nach Anwendung von Doppel-Display-Darstellung zu einer Ansicht, die beide Bildschirmhälften inkludiert. So kann man den Surface Duo-Nutzer bei einem Spiel sowie dem Wechsel zu Outlook zusehen.Dabei ist aber auch zu beobachten, dass die Gesten noch nicht fertig sind, da Animationen zum Teil nicht sauber sind und zum Teil gar nicht funktionieren. Multitasking ist auch einer der, wenn nicht das zentrale Anwendungsgebiet des Surface Duo, entsprechend nahtlos will Microsoft das Nutzungserlebnis gestalten. Den "Extended Canvas"-Modus, bei dem Apps über beide Displays dargestellt werden, können Entwickler nicht von Haus aus nutzen, Anwender werden diesen nur explizit von sich aus auswählen müssen bzw. können.