Pen-Bedienung ungenau: Surface Pro 7 & Pro X mit massiven Problemen

Einige Besitzer des neuen Microsoft Surface Pro 7 und des Surface Pro X berichten, dass sie extreme Genauigkeitsprobleme mit ihrem Surface Pen bemerkt haben. Microsoft hat sich zu der Problematik bisher nicht geäußert.

Handballen-Erkennung gestört

Microsoft

Schaut man in den Microsoft Hilfeforen nach Problemen mit den neuen Surface Pro 7 und Surface Pro, stößt man schnell auf Berichte, nach denen es viel Ärger mit der Bedienung mit dem Surface Pen gibt. Nutzer meldeten, dass sie auf ihrem neuen Surface einen Fehler bemerken, sobald die Handfläche beziehungsweise der Handballen bei der Eingabe auf dem Bildschirm aufliegt. Der Eingabestift reagiert dann nur sehr ungenau. Eigentlich müssten solche Probleme durch die Erkennung des Handballens eliminiert werden, doch das ist bei den beiden neuen Surface-Modellen so wie es aussieht nicht der Fall.Der Stift kann dann laut den Beschwerden im Answers-Forum nur noch 5-20 Druckstufen anstelle von 4096 erkennen. Ähnliche Problemdarstellungen findet man bei Reddit . Es gibt auch schon Berichte, nach denen unzufriedene Kunden einen Ersatz bekommen hätten, der aber das gleiche Problem aufweist, schreibt das Online-Magazin Windows Latest Ein Nutzer schreibt: "Auch ich habe dieses Problem regelmäßig. Manchmal scheint der Stift um mehr als 5 mm zu springen, was das Schreiben extrem erschwert." Der Kunden-Support hatte laut diesem Nutzer von den Schwierigkeiten noch nicht gehört, der Kunde hatte sich dann selbst auf die Suche nach anderen Betroffenen gemacht. Es scheint, dass das Problem mit der Surface-Firmware zusammenhängt, die eine fehlerhafte Erkennung aufweist. Dann könnte das Problem ohne große Umstände mit einem neuen Software-Update behoben werden.