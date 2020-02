Abgedunkelt: WhatsApp Darkmode in Android & iOS war erst der Anfang

Die Whatsapp-Entwickler haben Monate an dem Dark Mode für iOS und Android geschraubt und diesen vor Kurzem in Testversionen bereit­gestellt. Die Arbeit für die dunkle Seite ist damit aber nicht beendet: Im Netz tauchen Hinweise für ein dunkles Whats App Web und mehr auf.

Welcome to the Dark Side: Bald auch bei Whatsapp Web und Desktop

Releasedate ungewiss

Der Dark Mode hat in den letzten Jahren und Monaten viele Entwickler beschäftigt und erweist sich immer wieder als ein Feature, das weniger leicht umzusetzen ist, als es von Außen den Anschein erweckt. Nachdem der Dark Mode für Whatsapp im letzten Jahr angekündigt worden war, konnten wir dann im Januar vermelden, dass der dunkle Modus unter Android getestet werden kann. Anfang Februar war es dann auch so weit, dass Nutzer von iOS den Dark Mode in einer ersten Testversion unter die Lupe nehmen konnten. Nachdem die Apps also auf einem guten Weg sind, den Modus standardmäßig zu erhalten, widmen sich die Entwickler anderen Plattformen. Wie Wabetainfo meldet, sind die Arbeiten an dunklen WhatsApp Web und Desktop-Versionen in vollem Gange."Heute haben wir entdeckt, dass WhatsApp endlich daran arbeitet, das Dark Theme auch ins Web und auf den Desktop zu bringen", so die Meldung. Dabei kann man auch schon erste Screenshots bereitstellen, die zeigen, was für eine Figur der Dark Mode auf diesen Plattformen macht. Diese zeigen aber auch: Die Entwickler haben hier noch einige Arbeit vor sich, um für eine korrekte Darstellung aller Elemente zu sorgen. Größte offensichtliche Baustelle: Der Hintergrund der Emojis ist weiß und muss entsprechend angepasst werden.Mit einem Blick auf die Entwicklungsdauer des Dark Mode für andere Plattformen ist es aktuell sehr schwer, eine Prognose für den Start der Funktion im Web und auf dem Desktop abzugeben. Wabetainfo stellt die Vermutung an, dass das Unternehmen eine Veröffentlichung zusammen mit einer allgemeinen Einführung für iOS und Android anpeilen könnte.