OneDrive für Android: Microsoft integriert einen Dark Mode in die App

Microsoft hat die Android-Variante des Cloud-Dienstes OneDrive über­ar­bei­tet und der App einen neuen Dunkelmodus spendiert. Neben weiteren optischen Änderungen wurden mit dem aktuellen Update auch ein paar funktionale Neuerungen zur einfacheren Bedienung hinzugefügt.

Die Suchfunktion wurde vereinfacht

OneDrive für Windows - Zugang zu Microsofts Cloud-Speicher

Microsoft

Wie aus einem Eintrag in der Microsoft Techcommunity hervorgeht, haben die Redmonder die OneDrive-App auf das Fluent Design umgestellt. Damit hat sich das Erscheinungsbild der Anwendung stark verändert. Als Highlight gibt es einen Dark Mode, der sowohl bei ge­schäft­li­chen als auch privaten Konten zum Einsatz kommt. Es ist möglich, einen Zeitpunkt, an dem der Dunkelmodus automatisch aktiviert oder deaktiviert wird, festzulegen. Diese Optionen lassen sich unter dem Menüpunkt "Anzeige" in den Einstellungen der App finden.Eine funktionale Neuerung stellt die erweiterte Suchfunktion dar. Der Nutzer hat die Mög­lich­keit, sämtliche OneDrive-Dateien und Sha­re­Point-Bibliotheken über eine einzige Schnitt­stel­le zu finden. Damit wurde die Suche für den Nut­zer einfacher gestaltet. Bei der Un­ter­schrif­ten-Funktion für PDF-Dateien bekommen die Nutzer das Feld zum Unterschreiben nun am Boden des Bildschirms zu sehen. Darüber hi­naus wur­den der App neue Icons spendiert. Das Objektiv-Symbol wurde durch ein Logo, wel­ches eine Kamera zeigt, ersetzt. Zusätzlich sind in der neuesten Aktualisierung für die OneDrive-App einige Feh­ler­be­he­bun­gen enthalten.Das aktuelle Update für die Android-Variante der OneDrive-App trägt die Versions-Nummer 6.0. Der Download kann wie üblich über den offiziellen Google Play Store durchgeführt wer­den. Abhängig von den gewählten Systemeinstellungen wurde das Update womöglich schon automatisch geladen. Um die Aktualisierung installieren zu können, wird Android 6.0 Marsh­mal­low oder eine modernere Version des mobilen Google-Betriebssystems benötigt.