Samsung Cloud: Synchronisations-Dienst wird durch OneDrive ersetzt

Der südkoreanische Elektronik-Hersteller Samsung möchte seine Part­ner­schaft mit Microsoft zukünftig noch weiter ausbauen. Aus diesem Grund stellt das Unternehmen seinen Cloud-Dienst ein und ersetzt den Service durch OneDrive. Die Umstellung soll in mehreren Schritten erfolgen.

Funktionen bleiben bis 2021 bestehen

OneDrive für Windows: Microsofts Cloud-Dienst

Samsung

Wie Neowin berichtet, hat Samsung angekündigt, dass die in die eigenen Smartphones in­te­grier­te Galerie-Synchronisation demnächst nicht weiter zur Verfügung stehen soll. Da­rü­ber hinaus werden der Cloud-Dienst Samsung Drive und das dazugehörige Premium-Abon­ne­ment eingestellt. Die Features sollen dann komplett von Microsofts Cloud-Service OneDrive übernommen werden. Die Möglichkeit, Einstellungen, Kontakte, Notizen und den Kalender mit Samsungs Servern zu synchronisieren, soll allerdings noch bestehen bleiben.Ab dem 5. Oktober haben neue Nutzer keine Möglichkeit mehr, die oben genannten Funk­tio­nen zu verwenden. Bestandskunden haben bis zum 1. April 2021 die Möglichkeit, die be­sag­ten Features zu nutzen. Nach diesem Termin ist keine Synchronisation mehr möglich. An­schlie­ßend gibt es lediglich noch die Option, die in der Cloud gespeicherten Daten zu sichern. Am 30. Juni 2021 werden die Daten von den Sam­sung-Servern entfernt, sodass ein Zugriff nicht mehr möglich ist. Wer ein kostenpflichtiges Abon­ne­ment abgeschlossen hat, bekommt die verbleibende Laufzeit selbstverständlich erstattet.Weitere Informationen zum Umstieg von der Samsung Cloud auf OneDrive lassen sich in ei­nem offiziellen Support-Beitrag des Smartphone-Herstellers finden. Ab dem 5. Oktober 2020 bekommen die Nutzer die Option, ihre Daten von der Samsung Cloud nach OneDrive zu mi­grie­ren. Wie die Migration genau abläuft, soll dann auf dieser Seite beschrieben werden.