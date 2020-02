Hohe unautorisierte Paypal-Zahlungen: Nutzer klagen über "Target"

Die Abbuchungen erfolgen oft mit dem Verweis auf den Empfänger "Target": Aktuell nehmen die Meldungen von Nutzern zu, die sich über unautorisierte Paypal-Zahlungen beschweren. Ein Muster: Alle Betroff­enen haben Google Pay mit dem Bezahldienst verknüpft.

Abbuchungen lassen Nutzer von Google Pay über PayPal stutzig werden

Noch völlig unklar

Mabel Amber/CC0

Wie zuerst Caschy berichtet hatte, sind am Wochenende Meldungen von deutschen Nutzern aufgetaucht, die Google Pay über PayPal verwenden und unautorisierte Zahlungen in ihren Konten entdeckt hatten. Wie das Handelsblatt in der Folge berichtet, mehren sich in den Support-Foren der beiden Anbieter die Meldungen von Betroffenen. Bei den Abbuchungen zeigt sich dabei ein Muster: Oft wird hier der Zahlungsempfänger "Target" angegeben, die Abbuchungen erfolgen aus den USA - dieser Empfänger-Name ist schon aus vorausgegangenen Betrugsserien bekannt.Google selbst verweist die betroffenen Nutzer laut dem Bericht dabei an Paypal. "Es ist sehr logisch, dass Sie sich bei uns melden. Allerdings können wir in dieser Situation nicht viel machen. Paypal, Ihre Bank und die Polizei sind eher die richtigen Ansprechpartner", so zitiert ein Betroffener aus dem Austausch mit dem Unternehmen. Paypal hat sich dagegen in einer ersten Stellungnahme nur sehr vage gegenüber dem Handelsblatt geäußert: "Uns ist bewusst, welches Vertrauen uns Menschen entgegenbringen, indem sie uns ihr Geld anvertrauen. Wir nehmen diese Verantwortung sehr ernst." Man untersuche aktuell die Fälle.Bisher ist damit völlig unklar, wie es zu den unautorisierten Geldtransfers kommen konnte. Wie Caschy in einem Folgebeitrag beschreibt, scheinen Schutzmaßnahmen wie die 2-Faktor-Authentifizierung bei den Betroffenen nicht gegriffen zu haben. Aktuell kann nur geraten werden, bei Verwendung von Google Pay über PayPal Zahlungen im Auge zu behalten und sich bei verdächtigen Abbuchungen sofort an Paypal zu wenden.