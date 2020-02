Black Shark 3: Xiaomi stellt sein Gaming-Smartphone am 3. März vor

Xiaomi kündigt die Vorstellung seines neuen Gaming-Flaggschiffs Black Shark 3 an. Am 3. März spricht der Hersteller über sämtliche Details des Android-Smartphones, das vor allem mit einer hohen Leis­tungs­fä­hig­keit und speziellen Ausstattung für Spieler überzeugen soll.

Mögliche High-End-Ausstattung des Xiaomi Black Shark 3

BlackShark

Die dritte Generation der Black Shark-Reihe soll bereits in der nächsten Woche ihre Premiere feiern. Xiaomi kündigte in der Weibo-Community an, dass man ein Event für den 3. März 2020 (Dienstag) planen würde, welches den Schleier rund um das performante Gaming-Smartphone lüften wird. Aus der offiziellen Bekanntgabe des Veranstaltungstermins geht leidglich hervor, dass das neue Flaggschiff mit einem modernen 5G-Modul ausgestattet sein wird. In der Gerüchteküche wird jedoch über eine mögliche Ausstattung spekuliert, die dem High-End-Ansatz des Black Shark 3 gerecht werden könnte.Schenkt man den aktuellen Leaks und Vorabinformationen Vertrauen, setzt das Gaming-Mo­dell auf den jüngsten Qualcomm Snapdragon 865 Octa-Core-Prozessor, der eine Leistung von bis zu 2,84 GHz erreicht. Außerdem sind bis zu 16 GB Arbeitsspeicher (LPDDR5-RAM) und ein OLED-Display mit einer Bildwiederholrate von bis zu 120 Hz im Gespräch. Ohne die Ausstattung direkt zu bestätigen, sprach Xiaomi bereits vorab über bis zu 5000 mAh große Akkus und eine mögliche Schnellladung via USB-C mit bis zu 65 Watt. Wie immer sollten Gerüchte dieser Art jedoch mit einer gewissen Skepsis betrachtet werden.Erst vor wenigen Wochen kündigte der Her­stel­ler mit dem Xiaomi Mi 10 (Pro) sein 6,67 Zoll großes Flaggschiff für den chinesischen Markt an, das bereits ab 526 Euro verkauft wird. Das Smartphone mit Google Android 10 sowie MIUI 11-Oberfläche setzt ebenfalls auf den schnellen Snapdragon-Prozessor, ein 90-Hz-Display, bis zu 12 GB RAM und eine rückseitig platzierte Hauptkamera mit vier Sensoren sowie bis zu 108 Megapixel. Auch für dieses Modell wird der globale Launch, der eigentlich in der Zeit des ausgefallenen MWC 2020 geplant war, im Laufe der nächsten Wochen erwartet.