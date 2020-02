"Hot Coffee" ist zurück - als Modifikation bei Red Dead Redemption 2

Als "Hot Coffee" ist die vermutlich bekannteste Modifikation aller Zeiten bekannt, dabei handelte es sich aber genau genommen um ein von Ent­wicklern eingebautes, aber verstecktes Mini-Spiel in Grand Theft Auto: San Andreas . "Hot Coffee" ist nun (indirekt) zurück.

Keine Nacktheit

Hot Coffee konnte seinerzeit durch eine Modifikation freigeschaltet werden, der 2004 veröffentlichte GTA-Teil sorgte damit im prüden Amerika für einen handfesten Skandal, Rockstar wurde auf gleich mehreren Wegen verklagt. Die Sache hatte einen Rückruf von bereits an den Handel ausgelieferten Spielen zur Folge und kostete Rockstar auch vor Gerichten jede Menge Geld. In Europa sorgte die Sache eher für Verwunderung, denn die ungelenken sexuellen Handlungen in Hot Coffee waren eher zum Schmunzeln als schockierend.Nun ist das legendäre Hot Coffee bzw. der Name zurück, und zwar als Modifikation für den letzten Rockstar-Titel Red Dead Redemption 2. Das Western-Spiel erlaubt es über eine Software-Anpassung, auf ein Warmgetränk mit den Prostituierten in Saloons zu gehen. Arthur Morgan geht also mit aufs Zimmer und hat dort mit den Damen Geschlechtsverkehr. Dabei geht es allerdings ziemlich züchtig zu, denn alle Beteiligten behalten die Klamotten an.Doch wie PCGamesN berichtet, passt das Take-Two Interactive und Rockstar Games nicht, die Macher der Modifikation sollen auch bereits Post von der Rechtsabteilung bekommen haben. Darin wird verlangt, die Mod von Nexusmods zu entfernen.Doch einer der dafür Verantwortlichen teilte mit, dass er nicht einsieht, warum er dem nachkommen müsste. So werden nur Software-Bestandteile verwendet, die im Spiel vorkommen, Nacktheit gebe es ebenfalls keine zu sehen, so "Unlosing". Es ist allerdings durchaus nachvollziehbar, dass Rockstar hier empfindlich ist, denn wie erwähnt hat man sich am originalen Hot Coffee doch ziemlich die Finger verbrannt, entsprechend übervorsichtig agiert man nun.