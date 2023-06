Red Dead Redemption könnte demnächst endlich auf dem PC landen

Rockstar Games hatte lange eine nicht allzu positive "Tradition", nämlich jene, sich viel Zeit für PC-Umsetzungen zu lassen oder diese erst gar nicht anzubieten. Das ist mittlerweile zum Glück Geschichte, es gibt aber bis heute eine prominente Lücke: Red Dead Redemption.

PC-Versionen sind heute Standard - damals nicht

Zusammenfassung Rockstar Games vernachlässigte lange die PC-Umsetzungen ihrer Spiele.

Von Red Dead Redemption gibt es keine PC-Version.

Es gibt Gerüchte und Spekulationen zu einer PC-Fassung von RDR.

Südkoreanische Stelle für Alterseinstufungen hat neues Rating vergeben.

Vermutlich Hinweis auf PC-Veröffentlichung

Der erste Teil von Red Dead Redemption (RDR) erschien 2010 und wurde nicht nur in der Presse mit viel Lob bedacht, sondern verkaufte sich auch blendend - auf der Xbox 360 sowie PlayStation 3. Bereits kurz nach Veröffentlichung teilte der Entwickler jedoch mit, dass man keine Pläne habe, eine PC-Version des "Pferde-GTA" umzusetzen.Grund dafür war vermutlich, dass der PC als Spiele-Plattform damals von vielen Entwicklern vernachlässigt wurde, unter anderem deshalb, weil man Angst vor Piraterie hatte. Das war auch der Grund, warum Rockstar eine halbe Ewigkeit brauchte, um Grand Theft Auto 5 für den PC zu portieren.Mittlerweile sind PC-Versionen aktueller Spiele aber natürlich Standard und auch Rockstar Games bedient Windows-Rechner heutzutage ganz selbstverständlich - und dank Ablegern wie GTA Online sowie Red Dead Online sind diese auch mehr als lukrativ.Es gibt aber eine Ausnahme und die heißt eben Red Dead Redemption, denn PC-Gamer warten seit über einem Jahrzehnt darauf, die Abenteuer von John Marston spielen zu können. Doch das könnte oder dürfte sich demnächst ändern.Denn nach vielen Gerüchten und Spekulationen zu einer PC-Fassung von RDR scheint es nun die Bestätigung zu geben. Laut Gematsu (via Kotaku ) hat nämlich die südkoreanische Stelle für Alterseinstufungen für Red Dead Redemption ein neues Rating vergeben. Zwar geht nicht eindeutig hervor, dass es sich hier um eine PC-Version handelt, Kenner vermuten allerdings, dass das sein könnte oder muss, da seit der letzten Zertifizierung keine neue bzw. veränderte Fassung veröffentlicht wurde und dieses Prozedere schon in Vergangenheit ein Hinweis auf eine PC-Veröffentlichung war.