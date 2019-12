Modder gibt auf: Take Two verhindert Red Dead Redemption PC-Remake

Mit Red Dead Redeption 2 ist der Western-Epos von Take Two auch auf dem PC vertreten, das war dem ersten Teil aber nie vergönnt. Ein Mod­der hatte angekündigt, die Karte von Red Dead Redemption in RDR2 portieren zu wollen, gibt da Vorhaben nach einer Klage aber auf.

Take Two will nicht, dass ein Fremd-Entwickler Red Dead Redemption portiert

Modder gibt sich einsichtig

In der Gamer-Szene ist es keine Seltenheit, dass Bemühungen von Moddern durch Unter­nehmen mit Klagen unterbunden werden. Genau das ist jetzt auch wieder in Bezug auf den ersten Teil der Red Dead Redemption-Reihe passiert. Schon bisher war es möglich, den nur für Konsolen erhältlichen Titel mittels Emulator auch auf dem PC zu spielen.Ein Modder mit dem Pseudonym DamnedDev hatte unter der Überschrift "Red Dead Redemption Damned Enhancement Project" daran gearbeitet, diese inoffizielle PC-Version mit grafischen Ver­besserungen zu versehen. Darüber hinaus hatte er angekündigt, die Karte von RDR mit dem "RDR2 Project" in den zweiten Teil portieren zu wollen. All diesen ehrgeizigen Vorhaben wurde jetzt aber ein rechtlicher Riegel vorgeschoben.Schon im September hatte der Entwickler Take Two eine Unterlassungserklärung erwirkt, die DamnedDev zur Einstellung der Arbeiten an den Projekten bewegen sollten - dieser Forder­ung kam der Modder aber nicht nach. Drei Monate später, am 26. Dezember, hat Take Two jetzt Klage eingereicht. Die Argumentation: Die Vorhaben des Modders könnte einerseits das Interesse am aktuellen Titel Red Dead Redemption 2 mildern und Verkäufe reduzieren, auf der anderen Seite könnten sich diese auch auf einen potenziellen offiziellen Port negativ auswirken. DamnedDev habe außerdem Spenden genutzt, um die Arbeiten zu finanzieren, deshalb sei seine Arbeit nicht als "Hobby" einzustufen.Wie Gamestar in seinem Bericht schreibt, hat sich DamnedDev in einem Eintrag im GTA­Forums zu Wort gemeldet und die Klage kommentiert. Demnach habe er schon vor einiger Zeit den Entschluss gefasst, die Projekte einzustellen, sei aber nicht dazu gekommen, dies auch öffentlich zu machen. "Sie hätten warten und mir mehr Zeit geben sollen", so der Modder. Er gesteht ein, dass das Ignorieren der Unterlassungserklärung "eine schlechte Idee war" und hofft, dass Take Two die Klage fallen lässt.