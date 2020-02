Microsoft startet "Alles in einem"-App mit Word, Excel & PowerPoint

Microsoft hat bereits vor einiger Zeit die Arbeit an einer neuen Office-App aufgenommen, im Herbst wurde sie für einen begrenzten Nutzerkreis gestartet. Nun ist sie für alle verfügbar und zeichnet sich dadurch aus, dass Word, Excel und PowerPoint in einer App zusammengefasst sind.

Die drei Office-Klassiker und mehr

Microsoft

Bisher war Office in Sachen Mobile eine im wahrsten Sinne des Wortes gespaltene Angelegenheit, denn für jeden Anwendungsfall musste man eine eigene App bemühen. Die an sich naheliegende Lösung, nämlich eine App für alle Fälle, gab es bislang nicht. Im vergangenen November haben dann aber Office Insider diese endlich bekommen und konnten diese zunächst im geschlossenen Kreis ausprobieren.Nun hat der Redmonder Konzern die neue App aber allgemein veröffentlicht, sie kann ab sofort von allen im Google Play Store heruntergeladen werden. Microsoft fasst die Funktionalität folgendermaßen zusammen: "Diese Office-App kombiniert die vertrauten und zuverlässigen Word-, Excel- und PowerPoint-Apps mit neuen Funktionen, die die einzigartigen Stärken von Smartphones nutzen, um ein noch einfacheres und trotzdem leistungsstärkeres Office-Erlebnis unterwegs zu schaffen."Word, Excel und PowerPoint ist nicht alles, was die App bietet. Nutzer können auch Dokumente scannen (über eine angepasste Version von Office Lens), QR-Codes einlesen, PDFs unterschreiben und noch einiges mehr. Das alles erfolgt eben zentral, man muss also keine zweite bzw. externe App öffnen.Wie Android Police aufgefallen ist, hat die neue Office-App aber auch einen Nachteil, nämlich jenen, dass sie auf Tablets noch nicht besonders gut funktioniert. Denn die Benutzeroberfläche wurde bisher nicht für große Displays optimiert. Microsoft hat sich bisher auch nicht dazu geäußert, ob und wann man die App für große Bildschirme anpassen wird. Derzeit ist auch nicht klar, ob die Redmonder die alten Einzel-Apps in Ruhestand schicken werden.