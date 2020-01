Surface Duo: SDK-Preview zeigt die "Magie" des Doppel-Displays

Microsofts Doppel-Bildschirm-Smartphone Surface Duo ist im ver­gan­genen Herbst vorgestellt worden und hat riesiges Interesse ausgelöst. Spannend ist das Gerät vor allem deshalb, weil es zwei Bildschirme hat und das erfordert entsprechend auch eigene App-Lösungen.

In context - this feels even more magical. pic.twitter.com/8yLLoioE1K — Jonas Daehnert (@PhoneDesigner) 22. Januar 2020

Die "Magie" des Surface Duo

Microsoft

Nun hat Microsoft einen ersten richtigen Vorgeschmack darauf gegeben bzw. den Startschuss dafür gegeben. Denn der Redmonder Konzern hat etwas überraschend eine Preview-Version des für Februar angekündigten Software Development Kit (SDK) freigegeben. Das Ganze kann man sicherlich als eine Art Beta bezeichnen, Entwickler müssen also noch mit diversen Ecken und Kanten rechnen, können sich aber bereits mit der Android-basierten Software vertraut machen und wohl auch schon erste Codezeilen schreiben.Das SDK beinhaltet native Java-APIs, die speziell für die Doppel-Bildschirmlösung gedacht sind (darunter "DisplayMask API" und "Hinge Angle Sensor"). Ebenfalls an Bord ist ein Android-Emulator, der eine Preview des Surface Duo ermöglicht, wie Microsoft in einem Blogbeitrag erläutert.Letzteres ist auch für den Endnutzer interessant oder besser gesagt: Der Emulator wurde verwendet, um den bisher besten Blick darauf zu bekommen, wie sich ein Surface Duo in der Realität "anfühlt". Denn Windows Central-Redakteur Zac Bowden hat sich das SDK geschnappt, um ein Video damit zu erstellen. Der auf Twitter veröffentlichte Clip war an sich durchaus interessant, es zeigte aber letztlich nur zwei Bildschirmhälften.Bowdens Video hat sich der deutsche Produktdesigner und Visualisierungs-Experte Jonas Dähnert geschnappt und hat dieses in ein Microsoft-Render-Bild integriert. Er meint, dass sich diese Montage "magischer" anfühlt und in der Tat bekommt man auf diese Weise einen guten Eindruck, wie die beiden Bildschirme zu einem Nutzungsszenario kombiniert werden können.