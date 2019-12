Surface Duo & Neo könnten mit einer Multispektral-Kamera erscheinen

Das Redmonder Unternehmen Microsoft arbeitet an einer Multispektral-Ka­me­ra, die womöglich bald in zukünftigen Surface-Geräten eingesetzt werden könnte. Dazu dürften vor allem das für Ende 2020 erwartete Tab­let Sur­face Neo sowie auch das Smartphone Surface Duo zählen.

Surface-Gerät mit "großartiger Kamera"

Wie Windows Latest berichtet, hat Microsoft Mitte 2019 einen Patentantrag eingereicht, welcher nun der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt wurde. In dem Patent wird eine Tech­no­lo­gie zum "Erkennen von Objekten durch die Verwendung einer Multispektral-Kamera" be­schrie­ben. Im Gegensatz zu einer herkömmlichen Kamera kann eine Multispektral-Kamera in Kombination mit Tiefenwerten die Struktur eines Objekts besser erfassen und somit bei­spiels­wei­se eine zuverlässigere Gesichtserkennung bieten.Natürlich ist momentan noch nicht bekannt, ob die im Patent beschriebene Technologie tat­säch­lich in ein fertiges Produkt eingebaut wird. Trotz­dem würde die Nutzung in Zusammenhang mit dem Surface Duo und Surface Neo Sinn er­geben. Microsofts Hardware-Chef Panos Panay hat bereits betont, dass das Surface Duo über eine "großartige Kamera" verfügen wird.Die beiden Surface-Geräte sollen Ende des kom­men­den Jahres auf den Markt gebracht wer­den. Während auf dem Surface Neo Win­dows 10X zum Einsatz kommt, handelt es sich beim Surface Duo um ein Android-Gerät. Im letzten Monat hat sich Microsoft erstmals zur App-Entwicklung für die beiden Dual-Screen-Geräte geäußert. Demnach sollen das Smart­pho­ne und das Tablet bestehende Apps ohne Probleme auf einem Bildschirm ausführen kön­nen. Um eine Anwendung über beide Displays hinweg verwenden zu können, müssen die Entwickler ihre Software hingegen anpassen.