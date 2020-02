Insider Newsbits: Microsoft informiert nun wöchentlich über Neues

Microsoft hat ein neues Informations-Format für das Windows 10 Insider Programm gestartet. Dabei gibt es ab sofort jede Woche eine Zusammenfassung mit Themen, die die verschiedenen Insider Programme betreffen.

Laue Themen-Zusammenfassung

Kritik, berechtigt oder nicht?

Alle Fragen umfassend beantwortet

Microsoft

Das Ganze ist aber nur ein kurzer Überblick, eine Art Verweis auf Events, Builds und Updates, die in der zurückliegenden Woche herausgekommen sind. Wie Günter Born in seinem Blog dazu schreibt , scheint das ein wenig ein Versuch zu sein, alte Themen aufzuwärmen anstatt die Insider mit wirklich interessanten Informationen zu füttern.Und tatsächlich gibt es zu den "Newsbits" von Microsoft bereits eine Menge Kritik in den einschlägigen Foren und Netzwerken. Microsoft hat zuletzt eine immer weniger klare Linie in Sachen Informationspolitik im Windows Insider Programm bezogen. Der Konzern reagierte bisher auch nicht auf die Kritik, dass die Windows Vorschau-Builds durch die vielen Änderungen an der Feature-Auslieferung unübersichtlich sind und das ganze Programm damit gefährdet ist. Microsoft hatte vor kurzem bestätigt, dass man das Projekt Catnip und damit eine App für Insider einstellt.In der App gab es eine Übersicht zu wichtigen Insider-Themen, inklusive direktem Zugang zur Community und zu den Changelogs der neuen Builds. Nun muss das Windows-Team einen neuen Weg suchen, mit dem ein wenig mehr Informationen gestreut werden können.Dennoch sollte man die Newsbits nicht gleich zu ihrem Start verurteilen. Auch wenn die Informationsdichte in dieser Zusammenfassung eher gering ist: es ist ein Versuch, die Themen aus dem Insider Programm auch hin zu anderen Nutzern zu transportieren, beziehungsweise eine Übersicht zu neuen Themen auch sichtbar zu machen, wenn man nicht für das Insider Programm angemeldet ist.