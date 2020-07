125W Flash Charge: Schnelllade-Technik macht den nächsten Schritt

Der chinesische Hersteller Oppo will beim Schnellladen von Smartphones neue Spitzenwerte erreichen können. Das jetzt vorgestellte 125 Watt "Flash Charge"-Ladegerät soll einen 4000mAh-Akku in 20 Minuten zu 100 Prozent laden, auch beim Wireless Charging macht man Fortschritte.

Das schnelle Laden von Smartphone-Akkus wird immer schneller

Auch drahtlos geht was vorwärts

In den letzten Jahren waren bei der Ladetechnik von Smartphones echte Sprünge zu ver­zeichnen. Dabei überbieten sich die Hersteller auch regelmäßig mit neuen Bestwerten bei der Ladezeit. Jetzt ist es das chinesische Unternehmen Oppo, das die Messlatte hier wieder etwas höher legen will. Wie das Unternehmen in einem sehr ausführlichen Blogpost schreibt, legt man unter der Überschrift "Flash Charge" gleich eine ganze Familie an Ladegeräten auf, die ein besonders schnelles Aufladen ermöglichen sollen.Das Vorzeige-Gerät ist dabei das 125 Watt "Flash Charge"-Ladegerät, das laut den Ent­wicklern in 5 Minuten 41 Prozent Kapazität und in 20 Minuten eine volle Ladung eines 4000mAh-Akkus möglich macht. Allerdings gelten bei diesen Werten klare Einschränkungen. Oppo nutzt hier proprietäre Technik, die nur mit eigenen Geräten funktionieren wird, aktuell ist das entsprechende Smartphone aber noch nicht vorgestellt worden. Vorerst sind die angegebenen Leistungsdaten in der Spitze also nur eine Technik-Demonstration ohne passendes Produkt.Oppo macht das Ladegerät aber auch mit ande­ren Lade-Protokollen kompatibel, dazu zählen die beiden eigenen Vorgänger-Techniken "SuperVOOC" und "VOOC" sowie "Mainstream-Protokolle, einschließlich 65 W PD und 125 W PPS". In allen Fällen wird es hier aber zu deut­lichen Abweichungen von den angegebenen Spitzenwerten kommen.Mit dem "65W AirVOOC" stellt Oppo dann noch einen Wireless Charger vor, der die volle Ladung eines 4000mAh-Akku in 30 Minuten bewerk­stelligen soll. Der klare Vorteil dieses Produkts: Es ist mit dem weitverbreiteten Qi-Standard kompatibel, kann also mit vielen existierenden Geräten eingesetzt werden. Auch hier steht ein Termin für den Marktstart aber noch aus.