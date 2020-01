Microsoft Teams: Statt Sprachnachrichten kommt Walkie Talkie-Funktion

Zukünftig wird man wohl auch diverse Business-Menschen beobachten können, die ihr Smartphone auf seltsame Weise vor das Gesicht halten. Denn der Messenger Teams bekommt eine neue Funktion zur Sprach­übermittlung.

Neue Funktionen kommen bald

Microsoft Teams - Slack-Konkurrent für Office 365

Microsoft

Wie die Redmonder jetzt ankündigten, wird man das Tool mit einer Walkie Talkie-Funktion ausstatten. Die Nutzer sollen sich also unkompliziert und in zügiger Folge Sprachnachrichten zukommen lassen können - ähnlich wie es bei den entsprechenden Funkverbindungen eben funktionierte. Das ist im Grunde eine konsequente Weiterentwicklung der in vielen Messengern vorhandenen Sprachnachrichten-Funktion, die von den Anwendern häufig ohnehin in dieser Art genutzt wird.Die Push-to-Talk-Umsetzung, bei der Aufnahmen nur dann erfolgen, wenn der User einen Button gedrückt hält, sorgt dabei dafür, dass nicht zufällig das Mikrofon durch eine Nachlässigkeit angeschaltet bleibt und Geschäftskontakte so mit Informationen versorgt werden, die sie gar nicht bekommen sollten. Die Übertragung der Sprachnachrichten erfolgt dann direkt und verschlüsselt über die Microsoft-Cloud.Genutzt werden kann das Feature laut Microsoft an allen beliebigen Geräten, auf denen sich die User mit ihrem Microsoft 365-Account verbinden können. So sollen auch sichere Sprachübermittlungen von Standorten aus möglich sein, an denen man der Infrastruktur eher nicht vertrauen kann. Statt eines Mobiltelefonats wäre dann hier die gesicherte Audio-Übermittlung im Messenger hilfreich.Teams soll darüber hinaus auch mit besseren Optionen zur Gewichtung von Aufgaben ausgestattet werden. Aus dem Planer heraus wollen die Entwickler auch ein besseres Reporting über den Fortschritt bestimmter Aufgaben und Projekte ermöglichen. Die neuen Features sollen allesamt im Laufe des ersten Halbjahres für alle Teams-Nutzer freigeschaltet werden und durchlaufen zuvor eine Testphase.