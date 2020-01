Google soll an einem Konkurrenten für Teams und Slack arbeiten

Der Suchmaschinenriese Google hat eine große Menge an Apps und Dienste, die heute nicht nur für Android-Nutzer unersetzlich sind, Maps, Gmail und diverse andere mehr. Was der Konzern seit Jahren vermasselt sind indes Messenger. Nun gibt es offenbar den nächsten Versuch.

Teams- und Slack-Konkurrent

Google

Wir können alles außer Messenger: Das ist das inoffizielle Motto des Konzerns aus dem kalifornischen Mountain View. Denn seit Jahren versucht sich das Unternehmen an einer derartigen Kommunikationslösung, doch egal, was man macht, es floppt. Die Liste ist mittlerweile erstaunlich lang: Google Talk, Hangouts, Hangouts Meet, Allo und zuletzt die in YouTube integrierte Chat-Funktion - Google probiert es immer wieder, doch muss diese entweder ganz aufgeben oder sie verschwinden einfach in der Versenkung der Nicht-Nutzung.Laut einem Bericht von The Information arbeiten Google derzeit an einer Kommunikationsanwendung, die bisherige Plattformen in sich vereinen soll. Das betrifft vor allem die Business-Dienste, die man im Rahmen der G Suite betreibt. Im Rahmen einer Kommunikationsanwendung will man wichtige Google-Dienste wie Gmail und Drive integrieren.Die neue Messenger-Plattform soll Hangouts und dessen mittlerweile etwas verwirrenden Ableger (Hangouts Meet für Video, und Hangouts Chat für Text) aufgreifen. Laut dem Bericht von The Information will der Suchmaschinenkonzern einen Konkurrenten zu Microsoft Teams und Slack schaffen, also Business-Plattformen, die nicht nur unter Kommunikationswege in sich vereinen, sondern auch diverse Produktivitätsanwendungen wie Terminplanung, Speicher etc. bieten.Googles erfolgreicher Business-Dienst G Suite hat nichts Vergleichbares, angesichts des glücklosen Händchens hinsichtlich Messengern kann man aber durchaus zweifeln, ob das dieses Mal gelingt. Doch wer weiß, vielleicht endet diese Google-Pechsträhne einmal.