CPU-Schwachstellen: Überarbeitete Microcode-Updates für Windows 10

Microsoft hat die sicherheitsrelevanten Intel Microcode-Updates gegen die unter dem Namen Spectre und Zombie-Load zusammengefassten Sicherheitslücken überarbeitet und neu veröffentlicht. Dem voran­ge­gangen war eine entsprechende Ankündigung von Intel

Dazu gehören zum Beispiel Valley View, Cherry View, Haswell Desktop, Haswell M, Haswell Xeon E3 Gemini Lake und Apollo Lake-Prozessoren.

Nachtrag: In den aktualisierten KB-Einträgen werden für die überarbeiteten Updates von Januar folgende Chips genannt: Denverton, Sandy Bridge, Valley View und Whiskey Lake U. Die zuvor genannten Prozessoren wurden bei der vorangegangenen Überarbeitung adressiert.



Listen der Prozessoren, die bedacht werden, findet man in der Knowledge Base:

Windows 10 Version 1903 und 1909, KB497165

Windows 10 Version 1809, KB4494174

Windows 10 Version 1803, KB4494451

Windows 10 Version 1709, KB4494452

Windows 10 Version 1703, KB4494453

Windows 10 Version 1607, KB4494175

Windows 10 Version 1507, KB4494454

Adressiert werden alle Windows 10 Versionen in­klu­sive der jüngsten Version 1909 aka Novem­ber Update. Das November Update be­kommt damit nun den ersten wich­ti­gen Patch gegen die Intel-Schwach­stellen. Microsoft hat die Intel Micro­code-Updates zur Behe­bung der ver­schied­enen Hardware-bedingten Schwach­stellen über­arbeitet. Adressiert wurden bisher alle älteren Windows 10-Versionen bis hin zum aktuellen Windows 10-Feature-Update Version 1909. Das haben die Kollegen von Deskmodder entdeckt. Die Updates können bei Bedarf installiert werden.Die neuen Microcode-Updates schließen Hardware-bedingte Schwachstellen, daher kommen die Updates auch regelmäßig separat und nicht zusammen mit den kumulativen Windows-Updates. Sie bieten Schutz vor den Schwachstellen, die die Intel-Chipbaureihe betreffen.Dabei sind die sogenannten Spectre-Schwachstellen, die in verschiedenen Varianten die Sicherheit der Nutzer bedrohen. Die einzelnen Sicherheitslücken wurden als Zombie-Load zusammengefasst und werden unter folgenden CVE-Nummern geführt:Die Updates werden allen betroffenen Windows-Nutzern mit Intel-CPU empfohlen. Zuvor empfiehlt Microsoft aber, dass man sich bei den Geräteherstellern oder bei Intel schlau macht, welche Microcode-Empfehlungen für das eigene Gerät bestehen, bevor man die Patches anwendet. Daher heißt es in der Knowledge Base: "Wichtig! Installieren Sie dieses Update nur für die aufgeführten Prozessoren."Hintergrund dazu ist, dass Microsoft bereits Updates ausgeliefert hatte, welche bei vielen Endverbrauchern zu Problemen führten, da sie nicht auf die Nutzersysteme zugeschnitten waren. Microsoft verteilt die neuen Sicherheits-Updates über die Windows-Update-Funktion, man kann sie also direkt dort installieren.Sie stehen zudem über den Microsoft Update Catalog bereit.Die zur Verfügung gestellten Aktualisierungen sind für eine Vielzahl der CPU-Varianten erhältlich. Weitergehende Informationen zu diesen Sicherheits-Updates hatte Intel bereits Anfang 2019 veröffentlicht und seither immer wieder aktualisiert.