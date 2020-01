Ungepatchte Citrix-Lücke: Stadt Potsdam vielleicht "für Wochen" offline

Nach den vielen Schlagzeilen um Erpressungstrojaner, Hackerangriffe und Software-Schwachstellen, hat es jetzt die Stadt Potsdam getroffen. In der zurückliegenden Woche war ein unbefugter Zugriff entdeckt und die Verwaltung offline genommen worden.

Die Landeshauptstadt #Potsdam hat die Internetverbindung der Verwaltung abgeschaltet und ist daher ab sofort nicht mehr per E-Mail erreichbar. https://t.co/RHByvykbnt — Potsdam (@LH_Potsdam) 22. Januar 2020

Ungepatchte Citrix-Lücke

Seither sind externe IT-Sicherheitsfirmen und IT-Forensiker damit be­schäftigt, das Netz­werk der Stadt Potsdam zu unter­suchen. Die Landes­haupt­stadt Potsdam hat die Internet­ver­bin­dung der Verwaltung zu Beginn der Woche abge­schaltet und ist daher derzeit nicht mehr per E-Mail erreich­bar. "Wir haben unsere Systeme aus Sicherheits­gründen offline gestellt, weil wir von einer illegalen Cyber­attacke ausgehen müssen", sagte Oberbürger­meister Mike Schubert . "Wir arbeiten mit Hoch­druck daran, dass die betroffenen Systeme der Ver­wal­tung bald­möglichst wieder einge­schaltet werden und wir wieder sicher arbeiten können. Bis dahin bitten wir um Geduld bei allen An­liegen, die die Bürger­service­ein­rich­tun­gen betreffen", so Schubert weiter."Hintergrund ist eine Schwachstelle im System eines externen Anbieters, der versucht, von außen unberechtigt Daten aus der Landeshauptstadt abzurufen oder Malware zu in­stal­lieren", heißt es in einer offiziellen Erklärung. Alle Internet­ver­bin­dun­gen der Verwaltungs­server wur­den komplett ab Mittwoch unterbrochen, um einen Daten­dieb­stahl zu verhindern.Es handelt sich um die Citrix-Lücke. Das hatte unter anderem Journalist Hanno Böck öffentlich gemacht Die Verwaltung von Potsdam kann derzeit keine E-Mails empfangen, Anträge müssen daher vor­erst für unbestimmte Zeit schriftlich per Post ein­ge­reicht oder die Mitarbeiter der Potsdamer Verwaltung telefonisch kontaktiert werden. Alle online-basierten Angebote der Stadt­verwaltung sind der­zeit nicht nutzbar. Dazu gehören Ser­vice­ein­rich­tun­gen wie die Kfz-Behörde, das Standes­amt des Ein­woh­ner­mel­de­am­tes sowie das Maer­ker- und Maer­ker-Plus-Portal.In einigen Fällen, wie zum Beispiel im Bür­ger­bü­ro, kann derzeit nicht mit Karte bezahlt werden. Die Notfalldienste, darunter die Feuerwehr der Stadt, sind voll einsatzbereit und die anstehenden Zahlungen zum Beispiel an Sozialhilfe- und Wohngeldempfänger, sowie Jugendhilfeträger sind nicht betroffen. Aktuelle Informationen zum Stand der Arbeiten werden auf der Internetseite www.potsdam.de sowie auf Twitter von der Verwaltung veröffentlicht.