Patch verfügbar: Citrix warnt vor ausgenutzter Zero-Day-Lücke

Eine Sicherheitslücke in den beiden Citrix-Produkten NetScaler ADC und Gateway soll tausende Server betreffen und bereits in der Praxis aus­ge­nutzt werden. Die Schwachstellen werden als kritisch eingestuft. Daher sollten Administratoren die verfügbaren Updates zeitnah installieren.

Hacker können Server übernehmen

Sicherheits-Patch verfügbar

Zusammenfassung Citrix-Produkte NetScaler ADC und Gateway betroffen.

Schwachstelle CVE-2023-3519 als kritisch eingestuft.

Mindestens 15.000 anfällige Instanzen identifiziert.

Patches von Citrix stehen zum Download bereit.

Cyberkriminelle nutzen Lücke für Remote-Übernahme.

Auf Einbruchsspuren untersuchen & Patches einspielen.

Die Bedrohung hat die Bezeichnung CVE-2023-3519 und einen CVSS-Wert von 9,8 erhalten. Es handelt sich um eine Zero-Day-Lücke, die von Cyberkriminellen schon verwendet wird, um anfällige Systeme aus der Ferne zu übernehmen. Sofern die Software zur Verwendung als Gateway oder AAA-Server konfiguriert ist, können Hacker Schadcode ohne vorherige Authentifizierung ausführen.Sicherheitsforscher der Shadowserver Foundation haben einem Bericht von Bleeping Computer zufolge herausgefunden, dass mindestens 15.000 Citrix-Instanzen anfällig sein sollen. Citrix bietet bereits Updates zum Download an.Neben der Lücke gibt es eine weitere Schwachstelle mit der Bezeichnung CVE-2023-3466. Hacker können einen Cross-Site-Scripting-Angriff (XSS) ausführen, wenn eine Person auf einen schädlichen Link klickt. Hierfür müssen sich die Cyberkriminellen allerdings im gleichen Netzwerk befinden. In Kombination mit der Lücke CVE-2023-3467 können nach einer erfolgreichen Attacke Rechte ausgeweitet werden.Sollten Hacker die Sicherheitslücke auf dem eigenen System bereits ausgenutzt haben, dürften sich Hinweise auf den Zugriff in den HTTP-Logdateien sowie in den Shell-Protokollen finden lassen. Auf Deyda.net lässt sich eine Anleitung finden, mit der Citrix-Server auf Einbruchsspuren untersucht werden können.Um einen Angriff zu verhindern, sollten die von Citrix bereitgestellten Patches schnellstmöglich eingespielt werden. NetScaler ADC und NetScaler Gateway 13.1-49.13 sowie 13.0-91.13 und neuere Versionen gelten als sicher. Zudem wurde das Update in NetScaler ADC 13.1-FIPS 13.1-37.159, 12.1-FIPS 12.1-55.297 und 12.1-NDcPP 12.1-55.297 integriert.