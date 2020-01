Star Trek Picard-Macher verspricht Borg, die man noch nie gesehen hat

Heute startet die mit Spannung erwartete Rückkehr von Jean-Luc Picard , der legendäre Enterprise-Kapitän kommt per Amazon aus dem Ru­he­stand zurück. Dabei gibt es ein Wiedersehen mit zahlreichen Bekannten, Showrunner Alex Kurtzman versprach aber auch neue Perspektiven.

Alte Bekannte, neue Perspektiven

Die ersten Kritiken zu Star Trek: Picard waren bisher durchaus wohlwollend (aktuell kommt die Serie bei Rotten Tomatoes auf satte 93 Prozent), bei vielen nerdigen Tech-Medien kam die Rückkehr von Patrick Stewart indes eher mittelmäßig weg. Wie dem auch sei, ab heute kann man sich von Star Trek: Picard selbst überzeugen, bei uns ist die Serie auf Amazon zu se­hen, wöchentlich wird eine Folge veröffentlicht (da es eigentlich eine CBS-Produktion ist).Über die Handlung sei an dieser Stelle nicht viel verraten, es ist aber bereits bekannt, dass hier zahlreiche alte Bekannte von Jean-Luc Picard zu sehen sein werden, dazu zählen ehe­ma­li­ge Crew-Mitlieder wie Data, William Riker und Deanna Troi. Zu den alten Bekannten ge­hö­ren auch die Borg, sie dürfen in einer Star Trek-Serie mit Patrick Stewart in der Haupt­rol­le na­tür­lich auch nicht fehlen.Damit sind aber nicht nur Ex-Borg Seven of Nine (Jeri Ryan) und der abgekoppelte Borg na­mens Hugh (Jonathan Del Arco) gemeint, sondern die Cyber-"Spezies" an sich. Denn wie Cnet berichtet, hat Alex Kurtzman, Showrunner der Serie, vor kurzem gemeint, dass man ei­ne "neue Perspektive auf die Borg" bekommen werde. Kurtzman sagte, dass den Borg die Mensch­lich­keit weggenommen wurde und man dies thematisieren werde.Der Co-Produzent der Serie wollte ursprünglich in einem alten Reflex die Borg zu den Bö­se­wich­tern von Star Trek: Picard machen, doch der Darsteller des Protagonisten legte sein Veto ein. "Patrick (Stewart) wollte, in seiner unendlichen Weisheit, nicht die Dinge wie­der­ho­len, die er schon gespielt hat, und wollte die Borg ganz weglassen. Wir sind dann bei der Version der Borg gelandet, die man in dieser Form noch nie gesehen hat."