Neuer Star Trek Picard Trailer: Premiere in Deutschland ist 24. Januar

Es gibt wieder Neuigkeiten zur kommenden Star Trek Picard-Serie. Amazon hat jetzt einen längeren Trailer veröffentlicht, der wieder ein wenig mehr von der Story der neuen Serie verrät. Das wichtigste gleich vorweg: Der offizielle Starttermin ist der 23. Januar 2020 für die Weltpremiere, in Deutschland wird es aufgrund der Zeitverschiebung dann bereits der 24. Januar sein.Die erste Folge von Star Trek Picard wird dann bei CBS ausgestrahlt und bei Amazon angeboten.Ganz neu ist das Vorschau-Video allerdings nicht. Man bekommt noch einmal viele Elemente gezeigt, die schon aus den vorangegangenen "Video-Häppchen" bekannt waren. Das macht aber gar nichts, denn die neuen Ausschnitte setzen die Geschichte von Star Trek Picard jetzt in das richtige Licht.Nachdem auf der ComicCon 2019 offiziell bestätigt wurde, dass auch Jonathan Frakes alias Will Riker und Marina Sirtis alias Deanna Troi Gastauftritte haben werden, sind beide jetzt in dem neuen Trailer zu sehen. Man sieht in der Vorschau einen unangekündigten Besuch von Picard bei seinen beiden alten Brücken-Kollegen. Frakes wird übrigens wie bereits angekündigt vorranging hinter der Kamera in Erscheinung treten und Regie führen, aber für einige Folgen auch in seine Rolle als Will Riker schlüpfen.Dazu ist es der erste Trailer, der jetzt mit deutscher Synchronisation veröffentlicht wurde - man hört dabei die bekannten deutschen Sprecher der Star Trek-Stars, was viele Fans sicherlich freuen wird.Die einzelnen Folgen in der deutschen Synchro-Fassung sollen im Übrigen jeweils 24 Stunden nach US-Premiere bei Amazon verfügbar sein - so wurde es zumindest vor geraumer Zeit angekündigt. Bei Amzon heißt es jetzt, Premiere ist am 24. Januar 2020. Star Trek Picard ist als Mini-Serie konzipiert und soll über insgesamt zehn Folgen eine zusammenhängende Geschichte erzählen.