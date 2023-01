Star Trek Picard: Neuer Trailer zur dritten und finalen Staffel

In wenigen Tagen startet die dritte und nach aktuellem Stand dann auch letzte Staffel von Star Trek: Picard . Ein neuer Trailer soll jetzt unter allen Fans die Vorfreude noch einmal steigern. Neben ziemlich viel Action stellt dieser auch ein Wiedersehen mit einigen bekannten Gesichtern in Aussicht.Was das neue Video noch einmal deutlich macht: Das Finale der Serie setzt voll auf Nostalgie und wird so ziemlich die komplette Crew aus Star Trek: The Next Generation (1987-1994) noch einmal zurückholen. Neben Jean-Luc Picard (Patrick Stewart) melden sich nämlich auch Will Riker (Jonathan Frakes), Data (Brent Spiner), Geordi LaForge (LeVar Burton), Dr. Beverly Crusher (Gates McFadden), Deanna Troi (Marina Sirtis) und Worf (Michael Dorn) wieder zurück.Allzu viele Details zur Handlung der zehn neuen Folgen sind zwar noch nicht bekannt, fest steht aber, dass es die Crew der Enterprise mit einer neuen Schurkin zu tun bekommt: Amanda Plummer schlüpft erstmals in die Rolle von Vadic, Captain des Alien-Raumschiffs Shrike.In den USA startet Star Trek: Picard am 16. Februar 2023 exklusiv bei Paramount+. Auch wenn es die Streaming-Plattform mittlerweile auch bei uns gibt, zeigt hierzulande weiterhin Amazon die neuen Folgen bei Prime Video. Los geht es dort nur einen Tag später, also am 17. Februar.