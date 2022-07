Star Trek Picard Staffel 3 - neuer Teaser zeigt Rückkehr der TNG-Crew

Die ehemalige Besatzung der USS Enterprise in ihren neuen Uniformen

Zur diesjährigen Comic-Con und San Diego durfte die Vorschau auf die dritte Staffel von Star Trek : Picard nicht fehlen. Schon im Frühjahr hatte Paramount ein paar eindrückliche Bilder gezeigt, jetzt wird mit einem Ausblick auf den Cast der Serie noch mehr Lust auf das, was kommen wird, gemacht.Wer allerdings erwartet hat, dass Paramount bereits einen Teaser auf die Geschehnisse der dritten Staffel veröffentlicht, der wird enttäuscht sein. Man sieht in dem neuen kurzen Video nur die Darsteller - aber auch das wird Fans der Serie beziehungsweise der alten Star Trek: The next Generation erfreuen.Neben Patrick Stewart in seiner Rolle als Jean-Luc Picard und Jonathan Frakes als Will Riker sind auch LeVar Burton (Geordi LaForge), Michael Dorn (Worf), Gates McFadden (Dr. Beverly Crusher), Marina Sirtis (Deanna Troi) und Brent Spiner (Data) wieder in ihren "alten" Star Trek-Rollen zurück.Der Ausschnitt zeigt aber noch nicht viel mehr als das, was Paramount im April zu bieten hatte, aber zumindest sehen wir dieses Mal die ehemalige Besatzung der USS Enterprise in ihren neuen Uniformen.Bisher wurde übrigens noch kein genauer Starttermin genannt. Die dritte Staffel soll dabei die letzte sein. Vermutet wird, dass man ab Frühjahr 2023 mit den ersten Folgen rechnen kann. Aktuell kann man bei Amazon Prime Video die neuen Folgen von Staffel 2 sehen.