Star Trek: Picard - neuer Trailer deutet ein Ende mit Paukenschlag an

Eine neue Bedrohung

Moriaty und Lore sind zu sehen

Anlässlich der New York Comic Con, die dieses Wochenende stattfindet, hat Paramount einen neuen Trailer für die dritte und letzte Staffel von Star Trek: Picard veröffentlicht. Erst im vergangenen Monat gab es dabei überraschende neue Einsichten in das Storyboard.Nachdem die vorherigen Teaser-Videos vor allem angekündigt hatten, wer alles von der alten Enterprise-Crew von "The Next Generation" zurückkehren wird, gibt es jetzt auch endlich einen Ausblick auf die Geschichte der dritten Staffel. Und dem neuen Video nach zu urteilen, könnte Star Trek: Picard mit einem echten Paukenschlag enden. Aber noch ist das alles nur Spekulation.Das kurze neue Video zeigt, wie die Sternenflotte mit einer völlig neuen Bedrohung in Form eines außerirdischen Schiffes namens "Shrike" konfrontiert wird. Admiral Jean-Luc Picard versucht dann, seine alten Freunde aus der Sternenflotte zu rekrutieren, von denen einige nicht ganz so willig sind, sich in einen neuen Kampf verwickeln zu lassen. Dennoch: Jonathan Frakes (Will Riker), LeVar Burton (Geordi LaForge), Michael Dorn (Worf), Gates McFadden (Dr. Beverly Crusher), Marina Sirtis (Deanna Troi) sowie Brent Spiner (Data) werden mit Jean-Luc Picard (Patrick Stewart) wieder an Bord gehen.Ohne zu viel zu spoilern: Ein neuer Bösewicht wird von Amanda Plummer aus Pulp Fiction (Honey Bunny) gespielt. Ihr Vater Christopher Plummer war übrigens schon 1991 bei Star Trek VI: Das Unentdeckte Land als einäugiger Klingonen-General Chang mit am Set. Freuen dürfen sich Star Trek-Fans auch über zwei weitere Gastauftritte am Ende des Trailers: Daniel Davis alias Professor James Moriarty ist ebenso dabei wie Lore - Datas böser Bruder - gespielt von Brent Spiner. Über ihre Rollen erfährt man aber noch kaum etwas.Die dritte und letzte Staffel von Star Trek: Picard wird ab dem 16. Februar 2023 in den USA von Paramount+ ausgestrahlt. Der Starttermin für die Premiere der dritten Staffel in Europa wurde bisher noch immer nicht bekannt gegeben.