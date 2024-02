Paramount Plus zeigt witzigen Super-Bowl-Spot mit Patrick Stewart

Paramount+ zeigt in einem Werbespot zum diesjährigen Super Bowl, wie eine Gruppe Stars, darunter Patrick Stewart , Drew Barrymore und der Quarterback Tua Tagovailoa, beim Erklimmen des Paramount Mountain in einer Sackgasse feststecken. Man könnte ja einen Football mitsamt Seil einen Felsvorsprung hinaufwerfen.Einen Ball gibt es aber leider nicht und so muss alternativ eben "Footballschädel" Arnold einspringen. Doch wer ist bereit, den Cartoon-Jungen zu werfen? Kleiner Tipp: Der anwesende Football-Star ist es nicht. Kann das Vorhaben trotzdem gelingen? Der zweiminütige und ziemlich schräge Clip verrät es!