Star Trek: Picard: Staffel 3-Teaser zeigt das neue Raumschiff Titan

Fast alle an Bord ...

... der USS Titan

Die Rückkehr von Jean-Luc Picard sorgte vor dem Start der Serie für riesige Begeisterung und Vorfreude. Als die erste Staffel dann da war, machte sich einiges an Enttäuschung breit, denn Star Trek: Picard konnte nicht die Erwartungen erfüllen. Die zweite Staffel konnte das nicht ändern, im Gegenteil.Mit der dritten und letzten Staffel soll sich das Blatt wenden, hoffen jedenfalls die Macher. Das soll vor allem mit einem nahezu kompletten Aufgebot der Stars von The Next Generation (TNG) gelingen, also jener Serie, in der Picards Karriere, ja Legende begann. Konkret wurde dazu im Sommer ein erster Ankündigungs-Teaser veröffentlicht, in dem alle TNG-Stars, die ein Comeback feiern, angekündigt und gezeigt werden.Konkret waren das Jonathan Frakes (Will Riker), LeVar Burton (Geordi LaForge), Michael Dorn (Worf), Gates McFadden (Dr. Beverly Crusher), Marina Sirtis (Deanna Troi) sowie Brent Spiner (Data), das ist im Wesentlichen auch die komplette Besatzung der Enterprise mit der Nummer NCC-1701-D.Nach dem ersten Cast-Enthüllungs-Video bekommen Fans nun den ersten echten Blick auf Season 3. Zu sehen sind natürlich alle erwähnten Schauspieler sowie jene, die bereits in den ersten beiden Staffel Auftritte hatten. Das eigentliche Highlight sind aber nicht die Menschen, sondern das Schiff.Denn die TNG-Crew bekommt ein neues Raumschiff, das einer so großen Crew auch würdig ist. Der Name lautet allerdings nicht Enterprise, sondern USS Titan. Das neue Schiff der Luna-Klasse, das von Captain William T. Riker befehligt wird, mag zwar anders heißen, dennoch sind Ähnlichkeiten zur Enterprise nicht zu übersehen bzw. fühlt sich die Titan für Star Trek-Fans wie "zu Hause" an.Zur Handlung kann man auf Basis des Teasers nicht viel sagen, zu sehen sind maskierte Schurken und ein Föderationsgebäude, das in sich zusammenbricht. Die Zukunft ist und bleibt also ein gefährliches Pflaster. Die Serie startet in den USA am 16. Februar 2023, ein konkretes Datum für Europa liegt noch nicht vor.