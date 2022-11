Star Trek: Picard - Starttermin für die dritte Staffel in Europa steht

Seit Wochen füttert uns Paramount bereits mit neuen Teasern zur dritten Staffel von Star Trek: Picard . Doch bisher gab es keinen konkreten Starttermin für die Serie in Deutschland und keinen Hinweis auf den Premierentag. Doch das hat Amazon jetzt nachgeholt.

"Star Trek: Picard geht in die letzte Runde! Die dritte und damit finale Staffel der Sci-Fi-Serie startet am 17. Februar 2023 und wird für Prime-Mitglieder weltweit exklusiv zur Verfügung stehen. Wöchentlich wird je eine Folge der 10-teiligen Staffel erscheinen."

Wie die ersten beiden Staffeln läuft Star Trek: Picard hierzulande bei Amazon Prime Video. Während Paramount+ schon früh bekannt gab, dass die dritte und letzte Staffel von Star Trek: Picard ab dem 16. Februar 2023 in den USA ausgestrahlt wird, gab es bisher keinen Starttermin für die Premiere der dritten Staffel in Europa.Amazon hat nun heute eine Presse-Ankündigung veröffentlicht. Da heißt es:Auf den Inhalt der zehn neuen Folgen darf man gespannt sein. Bekannt ist bereits, dass noch weitere beliebte Charaktere aus dem Star-Trek-Universum auftauchen werden, die bislang noch nicht dabei waren. Die Crew wird neben Patrick Stewart unter anderem aus LeVar Burton, Michael Dorn, Jonathan Frakes, Gates McFadden, Marina Sirtis, Brent Spiner, Jeri Ryan und Michelle Hurd bestehen.Und auch zum neuen Bösewicht weiß man schon einiges - ohne zu viel zu spoilern: Die Tony-Award-Gewinnerin Amanda Plummer wird laut Amazon in einer wiederkehrenden Rolle als "Vadic", dem mysteriösen außerirdischen Captain des Kriegsschiffs "Shrike", Jagd auf die Enterprise machen. Die Serie wird derzeit von CBS Studios in Zusammenarbeit mit Secret Hideout und Roddenberry Entertainment produziert. Den internationalen Vertrieb außerhalb der USA und Kanada übernimmt Paramount Global Content Distribution für Prime Video.