Samsung Galaxy S20-Serie: Offizielle Pressefotos und Preise aufgetaucht

Am 11. Februar wird der koreanische Smartphone-Hersteller Samsung seine neuen Galaxy-Flaggschiff-Modelle im Rahmen des Unpacked Events vorstellen. Jetzt sind auch die ersten Presse-Bilder für die Galaxy S20-Serie aufgetaucht.

S20 in drei Farben

Samsung Galaxy S20 Ultra

Unpacked Event

Veröffentlicht hat die Bilder jetzt das Online-Magazin 91mobiles . Bis zum Unpacked Event ist zwar noch einige Zeit hin, die esrten Leaks aus der Pressemappe von Samsung zeigen aber jetzt ein paar interessante Details für die neue Serie - vieles aus der Gerüchteküche scheint sich jetzt schon zu bestätigen. Die Bilder selbst hatte der Leaker Ishan Agarwal ausgegraben und an 91mobiles weitergegeben. Es soll sich dabei nicht um einfache Renderings handeln, wie die Bilder, die Onleaks bereits herausgegeben hatte, sondern um Bilder aus dem offiziellen Presse-Footage. Den Start macht die Bilder für das Samsung Galaxy S20 und S20+. Dabei lässt sich jetzt anhand der Bilder bestätigen, dass die beiden Smartphones mit gebogenem 2,5D-Glas, rechteckigem Kameramodul auf der Rückseite und einem Infinity-O-Display ausgestattet sind.Das S20 soll dabei in den Farben Cosmic Grey, Cloud Blue und Cloud Pink erhältlich sein. Die pinke Variante ist bisher noch nicht als Bild zu sehen. Beim S20+ gibt es neben der blauen und grauen Version eine schwarze Variante. Auch die unverbindlichen Preise für den europäischen Markt sind bereits aufgetaucht. Das Galaxy S20 startet demnach ab 899 Euro, für das 5G-Modell werden 100 Euro mehr verlangt. Das Samsung Galaxy S20+ 5G kostet dann bereits 1099 Euro.Ishan Agarwal hat zusätzlich exklusive Fotos des S20 Ultra gefunden . Das Ultra soll in Cosmic Grey oder in Cosmic Black zu haben sein. Als Preise nannte 91mobiles 1349 Euro für das 128 GB-Modell mit 5G, für 512 GB werden demnach 1549 Euro fällig. Beide Varianten sind schon als Pressefoto aufgetaucht. Bestätigen kann man die Echtheit der Bilder derzeit allerdings nicht.Da die Koreaner aber planen, schon am 11. Februar 2020 und damit wieder gut zehn Tage vor dem Start des Mobile World Congress die neue S20-Serie vorzustellen, bekommen wir bald Informationen aus erster Hand. Das Event wird live auf samsung.com zu sehen sein.