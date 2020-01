Galaxy S20 Ultra: Video zum neuen Samsung-Flaggschiff veröffentlicht

In den vergangenen Tagen und Wochen sind viele Spezifikationen zu der nächsten Flaggschiff-Generation von Samsung durchgesickert. Ein Kon­zept­de­sign­er hat aus den bisher bekannten Details nun ein Rendervideo zum Galaxy S20 Ultra erstellt. Der Release findet im Februar 2020 statt.

Technische Spezifikationen durchgesickert

Max Weinbach

Das Video wurde in Kooperation mit dem niederländischen Online-Magazin Letsgodigital an­ge­fer­tigt und auf dem YouTube-Kanal "Concept Creator" veröffentlicht. Auf der Vorderseite ist das im Vergleich zum Vorgänger deutlich weniger stark gekrümmte 9,6 Zoll-Display mit in­te­grier­ter "Punch Hole"-Kamera zu sehen. Auf der Rückseite lässt sich das große Kamera-Modul finden. Neben einem 108-Megapixel-Hauptsensor kommen hier ein 12-MP-Ultrawinkel-Sensor, ein 3D-Tiefensensor sowie ein 48-Megapixel-Sensor hinter der Periskop-Optik zum Vorschein. Die genaue Anordnung der Linsen ist allerdings momentan noch nicht bekannt.Wie aus einem Bericht von MySmartPrice her­vor­geht, handelt es sich bei dem Bildschirm des Galaxy S20 Ultra um ein Infinity-O-Display, das auf AMOLED-Technologie basiert und eine Bild­wie­der­ho­lungs­ra­te von 120 Hertz bietet sowie mit 3200 x 1400 Pixeln auflöst. Im Inneren des Geräts sind der Exynos 990-SoC, mindestens zwölf Gigabyte RAM und 128 Gigabyte interner Speicher verbaut. Die Akkukapazität beträgt 5000 mAh. Als Software kommt natürlich An­droid 10 in Kombination mit der Samsung One UI 2.0 zum Einsatz.Samsungs neue Flaggschiff-Generation soll im nächsten Monat offiziell angekündigt werden. Der Hersteller aus Südkorea hatte bereits bestätigt, dass die Präsentation am 11. Februar 2020 und damit mehr als eine Woche vor dem Start des Mobile World Congress in Barcelona stattfinden wird. Wann die Smartphones dann im Handel erhältlich sind, bleibt abzuwarten.