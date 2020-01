Stiftung Warentest: Leistung von Saug- und Wischroboter enttäuscht

Die Stiftung Warentest hat sich für die Januar-Ausgabe Saug- und Wischroboter vorgenommen. Dabei kamen sowohl Kombiprodukte zum Einsatz, die saugen und wischen, als auch reine Saug- oder Wisch-"Spezialisten".

Unerwartet hartes Urteil

Verbesserungen erkennbar

Das Urteil der Stiftung Warentest kann man dabei bei diesem Test ganz einfach zusammenfassen: Kein Gerät überzeugte die Warentester - sie fanden überall Probleme. Der Rat der Tester ist damit dieses Mal sehr eindeutig: "Wer einen wirk­lich guten Putzroboter sucht, sollte auf optimierte Nach­folgemodelle hoffen", heißt es in der Januar-Ausgabe der Zeit­schrift test.Die Reinigungswirkung der getesteten Modelle war demnach einfach zu schwach. Mit vielen Verschmutzungen kamen die kleinen flinken Helfer nicht gut zurecht. Dabei bemängeln die Tester vor allem Probleme durch das Design der Roboter. So sind bei den Wisch-Robotern die Wassertanks schnell leer und eigentlich alle Geräte haben ein Problem damit, in Ecken und unter Möbeln zu putzen. Das sollte aber jedem Interessierten von vornherein klar sein, dass es Abstriche gibt. Schon allein aus diesen den meisten Nutzern geläufigen Problemen bewertet die Stiftung Warentest die Geräte aber teils viel schlechter, als man es erwarten würde.Allgemein fiel im Test auf, dass die Saug- und Wischroboter nur mäßig putzen. Von den reinen Wischrobotern im Test kann die Stiftung Warentest keinen uneinge­schränkt empfehlen - einem fehlen sogar die für den Betrieb wichtigen Sicherheitsvorkehrungen, heißt es. Bei den reinen Saugrobotern gibt es Probleme, dass Staub nur aufgewirbelt, aber nicht entfernt wird.Die Saugroboter - unter anderem wurden Modelle von Dyson, iRobot, Miele und Vorwerk getestet - haben sich in den letzten Jahren immerhin schon deut­lich ver­bes­sert. Aber: Kein Modell erzielte ein gutes test-Qua­li­täts­­u­rteil, womit es auch keine wirkliche Kauf­em­pfeh­lung gibt. Den gesamten Test mit allen Geräten kann man in der Ausgabe 01/2020 von Test nachlesen. Online gibt es hinter der Paywall den Zugang zum gesamten Test und der Auflistung der Schwierigkeiten mit den einzelnen Geräten.