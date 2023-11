Microsoft 365 Roadmap: Neue Walkie-Talkie-Funktion für Teams kommt

Es gibt wieder ein paar interessante Ausblicke auf Neuerungen, die für Microsoft 365 geplant sind. Laut der Roadmap des Unternehmens starten neue und verbesserte Funktionen für Teams und Outlook sowie allgemeine Sicherheitsverbesserungen.

Das wird in Kürze für Microsoft 365 erwartet

Microsoft schreibt dazu:

Microsoft Teams - Slack-Konkurrent

Zusammenfassung Microsoft plant Neuerungen für Microsoft 365.

Outlook erhält eine neue Organisationsfunktion für Businessnutzer.

Updates für die Einstellungen der Outlook-Apps werden eingeführt.

Teams erhält eine Walkie-Talkie-Funktion für iOS- und Android-Nutzer.

Walkie-Talkie ermöglicht sichere Kommunikation in Teams.

Nutzer können sich mit bis zu 5 Kanälen im Multikanalmodus verbinden.

Das meldet das Online-Magazin Neowin und verweist dabei auf die aktualisierte Roadmap für Microsoft 365 . Auf dieser frei zugänglichen Webseite listet Microsoft auch regelmäßig neue Funktionen für das Office-Paket auf, die nicht direkt angekündigt worden, sodass die Änderungen überraschen.So gab es zuletzt nur wenige Änderungen in der Microsoft 365-Roadmap, doch zwei Punkte stechen heraus: Update für Outlook und Teams. Outlook bekommt eine neue Funktion zum Erkunden der Organisation, bei der man arbeitet - interessant ist das also vor allem für Nutzer einer Business-Lizenz."Mit dem neuen Org Explorer für Outlook können Sie die interne Struktur Ihres Unternehmens, die Arbeitsteams und die einzelnen Rollen visualisieren und erkunden", erläutert das MS365-Team dazu.Weiterhin enthält die Roadmap Details zu neuen Updates für die Einstellungsseiten für die iOS- und Android-Versionen von Outlook. Microsoft sagt, dass die Einstellungsseiten für beide mobilen Outlook-Apps "aktualisiert werden, um besser organisiert zu sein, damit Sie die benötigten Einstellungen effizienter finden können." Alle Änderungen für Outlook werden im Laufe dieses Monats eingeführt. Microsoft Teams bekommt dazu ebenfalls noch in diesem Monat eine neue Walkie-Talkie-Funktion für iOS- und Android-Nutzer.Die Microsoft Teams-Apps für iOS und Android werden dabei vermutlich erst irgendwann im Dezember eine neue Walkie-Talkie-Funktion erhalten. Walkie-Talkie ist in allen kostenpflichtigen Lizenzen von Teams in Microsoft 365- und Office 365-Abonnements enthalten."Walkie-Talkie, ein Push-to-Talk-Erlebnis, das eine klare und sichere Sprachkommunikation über die Cloud ermöglicht, ermöglicht Teams die sofortige Kommunikation über einen Kanal. Mit dieser neuen Funktion können sich die Nutzer jetzt mit bis zu 5 Lieblingskanälen im Multikanalmodus verbinden, automatisch auf eingehende Übertragungen von diesen favorisierten Kanälen hören und ganz einfach eine PTT-Übertragung auf diesen Kanälen einleiten."Die gleichen Apps werden im Februar 2024 eine neue Sicherheitsfunktion erhalten:"Nutzer können in Meetings auf einem mobilen Gerät auf eine Weise zusammenarbeiten, die den Compliance-Standards entspricht, indem sie in Teams Kalender Sensibilitätskennzeichnungen auswählen. Die Kennzeichnungen folgen allen Regeln, die von den Administratoren festgelegt wurden, und sie gelten für die Benutzer im Tenant."