Neue Regelung für Update-Blockaden für Windows-Treiber

Von den letzten Windows 10-Feature-Updates kennt man vor allem eines: Die Update-Blockaden, die Microsoft eingerichtet hat, um Nutzer mit nicht kompatiblen Komponenten vom Update abzuhalten - und sie damit vor weiterführenden Fehlern oder Totalausfällen zu bewahren.

Update-Blockaden können damit effektiver werden

Es kommen Sperrfristen

Microsoft

Jetzt will der Konzern für diese Update-Blockaden tatkräftige Mithilfe von Seiten der Her­steller. Laut einem als intern und ver­trau­lich gekenn­zeich­neten Dokument, welches wohl durch einen Fehler öffentlich zugänglich war, können Hersteller bei Microsoft eine Update-Pause von 30 oder 60 Tagen beantragen. Diese Zeit soll dazu dienen, Treiber auf den richtigen Stand zu bringen. End­ver­braucher sollen in dieser Zeitspanne keine ent­sprech­enden Updates angeboten bekommen, die Probleme verursachen könnten.In der jüngsten Vergangenheit gab es einige solche Fälle, bei denen Treiber von Dritt­an­bietern in Kombination mit Windows 10-Updates (Feature-Update und Sicherheits­aktuali­sierungen) bei Nutzern zu erheblichen Problemen geführt hatten. Microsoft hatte dann - als das Kind zumeist schon in den Brunnen gefallen war - anschließend die Updates erst gestoppt und dann Update-Blockaden eingerichtet, die betroffenen Systeme von den verfügbaren Updates ausschlossen.Inwiefern auch das schon auf Meldungen durch die Dritt-Hersteller selbst in Gang gesetzt wurde, ist nicht bekannt. Neu ist jetzt der sogenannte "Block Mitigation Request" als neuer Prozess für etwaige Update-Sperren für Feature Updates. Laut dem Bericht von Dr. Windows ist das Prozedere bei Microsoft so jetzt neu. Zudem werden künftig Treiber-Updates nicht mehr zeitgleich mit Windows-Updates ausgeliefert. Man hat sich dabei auf eine Sperrfrist von einem Tag vor und nach jedem regulären Windows-Update geeinigt und auf zwei Tage vor und nach dem Update in Verbindung mit einem Feature-Update.