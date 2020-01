Ghost Canyon: Intel zeigt neuen, modularen NUC 9 Extreme Mini-PC

Der unter dem Codenamen Ghost Canyon bekannte NUC 9 Extreme Mini-PC wird Realität. Intel bestätigt auf der CES 2020 nach diversen Leaks seine Existenz, das Design und die Vorteile eines modularen Aufbaus mit wechselbaren Prozessoren und Desktop-Grafikkarten.

In einem kurzen Sneak Peek ging der Chiphersteller Intel während der Consumer Electronics Show in Las Vegas auf sein neuestes "Next Unit of Computing"-Projekt ein. Das Intel NUC 9 Extreme Kit, besser bekannt als Ghost Canyon NUC, soll der erste Mini-PC mit einem un­lock­ed Core i9-Prozessor der mobilen 9. Core-Generation (Coffee Lake-H Refresh) sein. Zudem kann die CPU in Verbindung mit ihrer Karteneinheit, dem Compute Element, erstmals aus­ge­tauscht und somit auch aufgerüstet werden.Notebook-Prozessoren sollen dabei bis hin zur so genannten H-Serie unterstützt werden. Das bestätigt die Leaks von Ende September, die dem NUC 9 Extreme bereits Chips wie den Intel Core i5-9300H, Core i7-9750H und sogar den Core i9-9980HK attestierten. Ebenso modular wird es möglich sein, eine dedizierte Desktop-Grafikkarte im kompakten, nur 5 Liter fas­sen­den Mini-PC-Gehäuse unterzubringen, womit der Winzling an die Leistung und Viel­sei­tig­keit von Gaming-Notebooks und -Desktops heranreichen könnte.Bestätigen sich die Leaks weiterhin, trifft man beim Ghost Canyon NUC auf drei M.2-Slots für SSDs , zwei DDR4-Steck­plätze für bis zu 64 GB Ar­beits­spei­cher (RAM) und Funk­ver­bin­dun­gen für WLAN-ax (Wi-Fi 6) sowie Bluetooth v5. Zu den An­schlüs­sen des Intel NUC 9 Extreme-Ge­häu­ses könnten HDMI 2.0a, zwei Thunderbolt 3, zwei Gigabit-Ethernet und sechs USB 3.1 Gen2-Ports im klas­si­schen Typ-A-Stil ge­hö­ren. Bezüglich der dedizierten GPU soll das 500 Watt Netzteil bis zu 225 Watt an die Gra­fik­kar­te wei­ter­rei­chen können, die bis zu 20 Zentimeter (8 Zoll, Dual-Slot-Höhe) lang sein darf.Ein ähnliches Konzept verfolgt der Speicheranbieter ADATA mit seinem XPG Gaia Mini-PC , der mit dem Intel NUC Workstation Kit (Quartz Canyon) und Xeon-Prozessoren bereits im Vorfeld der IT-Messe angeteasert wurde. Weitere Informationen zu Intels Ghost Canyon NUC werden im Laufe der aktuellen CES-Woche erwartet.