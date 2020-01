Elektro-Auto: Mercedes bekommt seinen EQC fast nicht verkauft

Da inzwischen alle Konkurrenten Elektro-Autos anbieten, sah man sich auch bei Mercedes zu einem solchen Schritt genötigt - so zumindest wirkt das Engagement des Unternehmens bisher. Und das Ergebnis sieht auch entsprechend aus.

Deutlich zweistellig

Mercedes Benz

Der Mercedes EQC ist das erste vollelektrische Fahrzeug der deutschen Traditionsmarke. Und es wird durchaus auch mit einigem Aufwand beworben. Doch scheinen die Verbraucher eben auch zu merken, dass man in Stuttgart eher aus Sachzwang als aus Überzeugung dabei ist. Entsprechend findet das Unternehmen bisher so gut wie keine Käufer für das Modell, das auf der Straße auch entsprechend selten zu sehen ist.Der Konzern selbst gab keine Zahlen zu den realen Zulassungen bekannt. Und auch seitens des Kraftfahrtbundesamts (KBA) dauerte es etwas. Dass man nicht direkt eine Größenordnung nennen konnte, liege an einer unklaren Datenlage, was vor allem bei sehr niedrigen Zulassungszahlen der Fall sei, brachte die Tageszeitung Welt in Erfahrung. Doch inzwischen konnte das KBA dann doch mal genauer durchzählen.Wie die Behörde inzwischen mitteilte, seien im Monat November gerade einmal 19 Mercedes EQC bundesweit neu zugelassen worden. Insgesamt waren es bis dahin wohl 55 Stück. Dagegen verkauft sich sogar der Audi E-Tron, der nun auch nicht gerade ein Produkt für den Massenmarkt ist, sogar noch glänzend. Dieser kam im November auf 192 Zulassungen und insgesamt auf 478.Allerdings steckt der Elektrobereich in der deutschen Automobilbranche ohnehin noch in einer Nische. Laut dem KBA sind hierzulande von Januar bis November 2019 gerade einmal 57.533 E-Autos angemeldet worden, insgesamt aber 3,6 Millionen PKW. Das ist vor allem das Ergebnis der hiesigen Gemengelage: Die deutschen Hersteller haben die Entwicklungen in der Elektromobilität schlicht verschlafen und die Politik hilft ihnen nach Kräften dabei, an ihren alten Konzepten festhalten zu können.