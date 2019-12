Galaxy S11: Displayschutz erneut geleakt, Gerät womöglich mit LG-Akku

Das Samsung Galaxy S11 soll in etwa zwei Monaten präsentiert werden. Im Rahmen von mehreren Leaks sind jetzt weitere Informationen zu der neuen Flaggschiff-Generation des südkoreanischen Herstellers durch­ge­sick­ert. Das Gerät könnte mit einem Akku von LG ausgeliefert werden.

Der Akku soll von LG hergestellt werden

Nachdem der Displayschutz schon vor gut zwei Wochen geleakt wurde , sind nun weitere Bil­der, welche Details zur Front der beiden kommenden Modelle Galaxy S11 und S11+ zeigen, aufgetaucht. Die vom für seine zahlreichen Smartphone-Leaks bekannten Twitter-Nutzer "Ice Universe" veröffentlichten Fotos lassen darauf schlie­ßen, dass der Rand um das Display fast komplett wegfällt. Im Gegensatz zum letzten Leak ist die Position des Kamera-Lochs jedoch nicht zu erkennen. Ein ToF-Sensor gilt aufgrund des randlosen Designs als ausgeschlossen.Wie Gizmochina berichtet, soll das Samsung Ga­la­xy S11+ über einen 5000 mAh großen Akku verfügen, der von LG produziert wird. Das "normale" Galaxy S11 soll dann entweder den Akku des bisherigen Note 10+ (4300 mAh) oder den Akku des Galaxy A71 (4500 mAh) erhalten. Das Galaxy S10 verfügt lediglich über einen 3400 mAh großen Akku. Für die Er­hö­hung der Akkukapazität dürften vor al­lem das erwartete 120-Hertz-Display und das 5G-Mo­dem verantwortlich sein. Beide Kom­po­nen­ten benötigen wesentlich mehr Leistung, als es bis­her der Fall ist. Da LG ohnehin der weltweit größte Hersteller von Lithium-Ionen-Batterien ist, würde es Sinn ergeben, wenn Samsung LG als Zulieferer für den Akku des S11+ wählt.Zu welchem Preis das Smartphone am Ende erhältlich sein wird, bleibt derzeit noch ziemlich unklar. Gerüchten zufolge wird Samsung das Galaxy S11 am 18. Februar in San Francisco vorstellen . An diesem Termin werden wahrscheinlich auch weitere Geräte, beispielsweise ein Nachfolger vom Samsung Galaxy Fold, gezeigt.