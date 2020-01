Google-KI erkennt Brustkrebs besser als das menschliche Auge

Derzeit wird Brustkrebs vor allem per Mammographie erkannt. Für eine von acht Frauen hat das eine schlechte Nachricht zur Folge. Doch nicht immer ist eine (Nicht-)Erkennung auch akkurat, denn bei der radiologischen Untersuchung kommt es immer wieder zu Fehlern.

Arzt und KI im Tandem

Google

Beim Thema Krebs sind Falschdiagnosen besonders folgenschwer und das gilt für beide "Richtungen": Denn immer wieder müssen Frauen erfahren, dass sie Brustkrebs haben, diese Diagnose sich aber als falsch herausstellt. Noch schlimmer ist es, wenn der Krebs übersehen wird. Doch sinnvolle Alternativen zur Röntgenmammographie gibt es nicht, die Schwachstelle ist hier oftmals das menschliche Auge. Es ist für Ärzte aber fast entsprechend unmöglich, alles ausnahmslos richtig zu erkennen.Hier will Google Health Abhilfe schaffen und forscht seit Jahren an einem KI-gestützten System zur Erkennung von Brustkrebs. DeepMind, Googles Sparte für künstliche Intelligenz, hat gemeinsam mit britischen und US-amerikanischen Universitäten und Krankhäusern im renommierten Wissenschaftsjournal Nature eine Studie veröffentlicht, die umschreibt, wie man mit KI-Hilfe die Erkennungsraten stark verbessern kann.In der Studie erläutern die Forscher, wie man per KI-Modell Brustkrebsfälle erkennen konnte, die von den Radiologen übersehen worden sind. Getestet wurden insgesamt rund 28.000 Frauen. Die KI, die mit Hilfe von anonymisierten Mammogrammen trainiert wurde, konnte die nicht nur besser tatsächliche Krebsfälle diagnostizieren, sondern auch die Anzahl der Fehler bei gesunden Frauen reduzieren.Dominic King, Chef des britischen Sparte von Google Health, sagte, dass man derzeit ein entsprechendes Tool entwickelt (via Cnet ). Bis zu einer Einführung dürfte es aber noch einige Zeit dauern, da laut King "weitere Tests, klinische Validierung und regulatorische Zulassungen" notwendig seien.Menschliche Ärzte wird der KI-Doktor aber nicht ersetzen: Denn obwohl die KI zahlreiche übersehene Krebsdiagnosen erkannt hat, gab es auch Fälle, in denen sie den Krebs übersehen hat, die der Radiologe korrekt erkannt hat. Nach dem Motto "Doppelt hält besser" dürfte die Brustkrebserkennung aber wohl stark von KIs profitieren.