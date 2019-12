Das nächste iPhone 12 könnte eine Unter-Display-Kamera haben

Der Trend zu "rahmenlosen" Smartphone-Frontseiten geht auch 2020 weiter und die Hersteller versuchen inzwischen, möglichst viele Elemente unter das Display zu packen. Beim Fingerabdrucksensor ist das bereits fast Standard, bei der Selfie-Kamera laufen die Bemühungen noch.

Bis zum nächsten iPhone dauert es zwar noch rund ein Dreivierteljahr, doch die Vorbereitungen dazu laufen zweifellos schon auf Hochtouren. Entsprechend gibt es auch schon diverse Gerüchte , die Features und Details zum nächsten Smartphone von Apple in Erfahrung gebracht haben wollen.So einiges davon wird sich sicherlich als falsch herausstellen, so manches aber eben auch nicht.Entsprechend muss man natürlich auch die folgende Information mit einer gehörigen Portion Skepsis genießen, allerdings ist es durchaus möglich, dass Apple tatsächlich etwas Ähnliches plant bzw. vorbereitet. Wie die niederländische Seite LetsGoDigital berichtet, hat Apple in Japan drei Patente beantragt, die ein iPhone ohne Notch zeigen.Diese Anträge widmen sich zwar vor allem der Benutzeroberfläche, dennoch ist natürlich auffällig, dass das User Interface weder einen Fingerabdruck-Sensor noch eine Frontkamera oder Sensoren hat.Es gab bereits zuvor Leaks von angeblichen 3D-Modellen des iPhone 12 Pro, die ein möglichst rahmenloses Design zeigen. Es gab auch schon Hinweise, dass der Konzern aus dem kalifornischen Cupertino an einer Unter-Display-Lösung arbeitet.Und das ist auch naheliegend, da es unwahrscheinlich scheint, dass sich Apple für eine Popup-Kamera entscheidet. Man kann überdies ausschließen, dass man beim nächsten iPhone auf eine Frontkamera verzichtet, es kommt also nur eine Im/Unter-Display-Lösung in Frage. Zum Wie kann man derzeit nur spekulieren, es gibt derzeit allerdings mehrere Hersteller, die an solchen Kameras bzw. Frontseiten arbeiten.