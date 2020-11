Zum Start für 5 Euro: Red Dead Online wird eigenständiges Spiel

Wer Red Dead Online spielen will, ohne dafür Red Dead Redemption 2 kaufen zu müssen, wird jetzt bedient. Entwickler Rockstar Games koppelt den Online-Ableger seines Wild-West-Shooters in ein eigenständiges Spiel aus. Der Anlass wird mit kleinem Startpreis gefeiert.

Red Dead Online bald eigenständig und im Einführungszeitraum günstiger

Bis 15. Februar 5 Euro, danach 20 Euro

Rockstar

Von GTA 5 weiß Rockstar Games, dass sich mit Online-Ablegern von Spielen viel Geld verdienen lässt. Kein Wunder, dass der Entwickler auch bei Red Dead Redemption 2 auf diese Karte setzt. Allerdings gibt es für Interessierte hier immer die Hürde, dass Hauptspiel erstehen zu müssen, um überhaupt an dem Online-Spektakel teilnehmen zu können - bis jetzt. Wie in einem Blog-Post zur Zukunft von Red Dead Online zu lesen ist, fährt man bei Rockstar Games hier sehr bald eine andere Taktik."Red Dead Online (…) wird ab dem 1. Dezember als eigenständiges Spiel im PlayStation Store, Microsoft Store, Rockstar Games Launcher, Epic Games Store und Steam erhältlich sein", so die Entwickler. Demnach wird Red Dead Online 123 GB an Speicherplatz einnehmen - nur unwesentlich weniger als die rund 150 GB der Vollversion. Besitzer werden die Möglichkeit haben, die Singleplayer-Kampagne separat nachkaufen zu können.Das wichtigste Argument für einen frischen Schwung an neuen Spielern zum Start der Standalone-Version von Red Dead Online ist aber wohl der Preis: Rockstar Games gibt an, dass man den Preis im Aktionszeitraum bis zum 15. Februar auf 5 Euro reduziert, danach will man die Preisempfehlung auf 20 Euro anheben. Die eigenständige Version enthält dabei ausdrücklich "alle zukünftigen Inhalts-Updates".Für 2021 hat das Unternehmen dann außerdem angekündigt, auch GTA Online als Standalone-Spiel anbieten zu wollen. Bisher nennt man hier nur die zweite Jahreshälfte als Release-Zeitraum, die Veröffentlichung könnte aber wohl mit dem Start der angepassten Versionen von Grand Theft Auto 5 für Playstation 5 und Xbox Series X zusammenfallen.